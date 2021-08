Si vous vous intéressez aux Jeux Paralympiques à venir, vous allez sans doute avoir l’impression de revivre votre début de mois d’août. De l’athlétisme, de la natation et du judo à Tokyo, ça nous rappelle forcément les Jeux Olympiques disputés il y a quelques semaines, même si les athlètes présents ne seront pas les mêmes.

Avec 22 sports au programme, ces Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 ne pouvaient évidemment faire dans la nouveauté absolue mais cela n’empêche que deux disciplines n’étaient pas du tout au programme des JO : le goalball et la boccia. Avec le cécifoot, forcément différent du football, ce sont les trois épreuves typiques des Jeux Paralympiques.

Le cécifoot

Aussi appelé football à cinq déficients visuels, il se dispute aux Jeux Paralympiques seulement entre non-voyants. Il se joue avec quatre joueurs de champs portant un bandeau noir sur les yeux et un gardien de but voyant. Les équipes ont également un guide chacun, situé derrière la cage adverse pour indiquer à l’attaquant la position des buts. Les joueurs peuvent repérer le ballon au bruit émis par les grelots qu'il contient. Les règles sont elles les mêmes qu’au football à 11 puisque le cécifoot suit les règles -aménagées bien sûr - de la FIFA.

Finale du football à 5 déficients visuels entre le Brésil et l'Iran lors des Paralympiques de Rio 2016 Crédit: Getty Images

La Boccia

Ce sport pratiqué en individuel ou par équipe s’apparente à de la pétanque jouée en intérieur avec des balles en cuir. Il est en réalité un peu plus complexe que ça. Championne de France de la discipline, Sonia Heckel décryptait dans une vidéo publiée par handisport.org son sport comme "un mélange de pétanque, de billard, de curling et d’échecs". Joué avec 13 balles (1 blanche, 6 rouges et 6 bleues), le but est de se rapprocher le plus possible de la blanche sur un terrain de 10mx6m. Pour chaque manche, chaque équipe a 6 minutes pour lancer, assis, à l’aide d’une rampe de lancement ou non selon l’handicap, ses 6 balles à partir d’un secteur défini. Des balles qui n’ont pas forcément la même consistante, selon le choix stratégique du joueur, de placer sa balle ou de "dégommer".

Le Brésilien Antonio Leme, lors du tournoi individuel mixte de Boccia, en catégorie BC3 aux Paralympiques de Rio 2016 Crédit: Getty Images

Le goalball

Inventé après la Seconde Guerre Mondiale, rentré aux Jeux Paralympiques en 1988, il se joue sur un terrain de 18mx9m avec des cages qui prennent d’un bout à l’autre du terrain toute sa largeur. L’objectif est de marquer un but à l’adversaire en lançant un ballon sonore à la main au ras du sol. Les joueurs portant un bandeau sur les yeux, comme en cécifoot, l’objectif est donc de faire rouler la balle le plus silencieusement possible pour que l’équipe adverse n’entende pas le ballon filer dans le but. Chaque équipe est composée de trois joueurs qui sont en alternance attaquants puis défenseurs.

