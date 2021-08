A Rio, en 2016, l’équipe de France avait légèrement déçu en prenant la 12e place du tableau des médailles avec seulement 28 médailles au compteur, dont 9 titres. Des résultats qui ne suffiront pas à contenter les instances tricolores. "L’ANS (Agence Nationale du Sport) et Claude Onesta ont fixé un objectif de 35 médailles pour l’ensemble de la délégation paralympique, qu’elle dépende de la Fédération Française Handisport ou des Fédérations Françaises du sport en question, comme le judo ou le tennis, nous expliquait Pierrick Giraudeau, attaché Performance et Haute-Performance à la Direction Technique Nationale de la Fédération Français Handisport. Mais, à la FFH seule, on vise 35 médailles. Le judo espère bien que Sandrine Martinet soit titrée mais elle ne fait pas partie des objectifs calculés par la FFH, mais est dans ceux fixés par l’ANS. C’est pour cela qu’il y a un léger décalage entre les objectifs que l’on s’est fixé à la FFH et ceux qui ont été annoncés par l’ANS. On est un peu plus ambitieux".

Et il y a de quoi. "L’athlétisme, le paracyclisme, le tennis de table et la natation sont les quatre collectifs forts qui se dégagent dans leur capacité à être performant, raconte Giraudeau. Mais on peut aussi avoir des médailles dans d’autres sports". Globalement, la France peut espérer des médailles dans au minimum 12 des 22 sports au programme de ces Jeux Paralympiques. Tour d’horizon des chances majeures tricolores à Tokyo.

ATHLETISME

Athlètes engagés : 22

Bilan à Rio : 9 médailles, 3 en or, 2 en argent et 4 en bronze.

Chances de titres : 5

La France y avait glané 3 de ses 9 titres et 9 de ses 28 médailles à Rio. Encore une fois, l’athlétisme devrait être un gros pourvoyeur de médailles avec cinq grosses cartes tricolores, à commencer par Marie-Amélie Le Fur. Triple championne paralympique, recordwoman du monde en saut en longueur, la Française de 32 ans sera la grande favorite à sa propre succession à la longueur T64 et pourrait viser d’autres médailles en course. Également sacrée à Rio, sur le 400m T13, Nantenin Keita visera le titre une nouvelle fois, même si elle sort de championnats d’Europe décevants (3e seulement). Tout le contraire de Marie François-Elie, sacrée sur 100m et 200m T37 et qui tentera de reconquérir le titre sur la distance reine, qu’elle avait glané à Londres en 2012.

Nantenin Keita paralympics Crédit: Eurosport

Du côté des messieurs, les Bleus pourront compter sur Timophée Adolphe, champion du monde 2019 et quadruple champion d’Europe du 100m T11, mais aussi sur l’éternel Pierre Fairbank, 50 ans , sacré sur 200m à Sydney en 2000 mais encore triple champion d’Europe en 2021 sur 100m, 400m et 800m dans la catégorie T53. "Ce sont les têtes d’affiches majeures mais d’autres sont proches des podiums, précise Pierrick Giraudeau. Et compte-tenu du contexte Covid et des faibles points de repère que l’on peut avoir sur l’adversité, il y a évidemment des bonnes surprises qui peuvent sortir du chapeau". On pense notamment à Dimitri Pavadé, vice-champion du monde en longueur T64, ou à Louis Radius, en bronze à Rio sur le 1500m T38.

NATATION

Athlètes engagés : 9

Bilan à Rio : 3 médailles, 1 en argent et 2 en bronze.

Chances de titres : 3

"On n’a pas une très grosse délégation mais nous avons trois gros profils à commencer par Ugo Didier, qui possède à 19 ans les meilleurs chronos de sa catégorie à ce jour, raconte l’attaché de la Performance et la Haute Performance à la FFH. Malgré les incertitudes liées à l’adversité internationale en raison de la pandémie, Ugo devrait être présent sur plusieurs épreuves et sur plusieurs podiums". Autre nageur de 19 ans parmi les meilleurs mondiaux, Alex Portal représente une réelle chance de razzia de médailles en S13 et SM13, mais pas en or malheureusement. "Il a dans sa catégorie un épouvantail, le Biélorusse Ihar Boki (5 titres à Londres, 6 à Rio), tempère Giraudeau. Ça le pousse à aller plus loin mais on sait que les titres vont être compliqués".

Le Français Alex Portal, lors des Mondiaux de natation handisport 2019 Crédit: Getty Images

Laurent Chardard. Nouveau venu à la natation (il a débuté la compétition au plus haut niveau il y a trois ans) après avoir été attaqué par un requin, "Baby Shark" ne cesse de progresser et rêve d’or paralympique après des championnats d’Europe convaincants, d’où il a ramené un titre en 100m dos S6 ainsi qu’une médaille d’argent et une de bronze. Sans oublier David Smetanine, en argent à Rio sur 50m nage libre S4. Ce sera plus compliqué en revanche chez les filles. "On aura peut-être des filles proches des podiums mais on ne serait déçu d'aucune d'entre elles en l’absence de médaille, explique Giraudeau. Avec Claire Supiot, on était sur un objectif à plusieurs médailles avant sa reclassification mais là, compte-tenu de la catégorie dans laquelle elle se trouve désormais (S9), ses chances de médailles deviennent extrêmement réduites". Il faudra aussi compter sur. Nouveau venu à la natation (il a débuté la compétition au plus haut niveau il y a trois ans) après avoir été attaqué par un requin, "Baby Shark" ne cesse de progresser et rêve d’or paralympique après des championnats d’Europe convaincants, d’où il a ramené un titre en 100m dos S6 ainsi qu’une médaille d’argent et une de bronze. Sans oublier, en argent à Rio sur 50m nage libre S4. Ce sera plus compliqué en revanche chez les filles. ", explique Giraudeau.".

PARACYCLISME

Athlètes engagés : 11 (+ 2 pilotes)

Bilan à Rio : 1 médaille, en bronze.

Chances de titres : 5

"On a un collectif très ambitieux avec des cyclistes qui, sur la piste comme sur la route, sont champions du monde ou détiennent des chronos ou des temps de référence tout proche des meilleurs, voire même sont les meilleurs actuellement", analyse Giraudeau. A commencer par Alexandre Leaute, double champion du monde C2 en titre sur route (en ligne et du chrono à Cascais en 2021) mais aussi sur piste (kilomètre et omnium, en 2020). Champion du monde de la poursuite individuelle et de l’omnium en C5, Dorian Foulon devrait lui aussi ramener au moins un titre à l’équipe de France, dans une catégorie où les Bleus comptent aussi sur l’ancien professionnel, entre 2017 et 2019, Kevin Le Cunff, qui avait notamment remporté les Boucles de l’Aulne en 2018. "Ce serait très décevant pour nous de ne pas revenir avec plusieurs médailles dans cette catégorie-là, entre la piste et la route", explique Giraudeau.

Un sacre paralympique, voilà le rêve de Riadh Tarsim. Récent champion du monde H3 de la course en ligne, il assurait "vouloir gagner ce titre pour son ami David Franek", décédé en 2018. Un symbole des ambitions tricolores en handbike "On y a une équipe extrêmement performante puisque tous ont été médaillés en juin aux Mondiaux", rappelait l’attaché de la Performance et la Haute Performance à la FFH. L’équipe de France pourra aussi compter sur deux tandems de qualité avec Alexandre Lloveras, guidé par l’ancien pro Corentin Ermenault et qui vient de décrocher sa première médaille internationale au chrono MB des Mondiaux en juin, mais aussi Raphaël Beaugillet, qui sera guidé par l’immense François Pervis en personne dans sa quête d’une médaille sur piste en MB. Côté féminin, seule Marie Patouillet représente une réelle chance de médaille sur l’omnium et le 500m arrêté C5. "Elle a déjà été médaillée aux Mondiaux et si elle revient de Tokyo bredouille, on serait un peu déçu, confie Giraudeau. Mais c’est la seule. Les autres devraient faire des places mais un podium semble compliqué".

TENNIS DE TABLE

Athlètes engagés : 14

Bilan à Rio : 5 médailles, 2 en or, 1 en argent et 2 en bronze (3e bilan dans la discipline)

Chances de titres : Au moins 3

"On a une délégation avec un gros potentiel, qui doit être en capacité de nous ramener plusieurs médailles et, on l’espère bien, plusieurs en or, résumait Pierrick Giraudeau. On a des sportifs qui vont défendre leur titre avec Fabien Lamirault en premier lieu". Champion paralympique en titre en individuel Classe 2 et en par équipes Classe 1-2, le Longjumellois n’a plus perdu en simple sur un tournoi majeur depuis les Paralympiques de Londres, en 2012. Il pourra compter sur le soutien de Stéphane Molliens, déjà présent à Rio et qui aura aussi une médaille dans le viseur en individuel. Médaillée à Londres et à Rio, la pongiste Thu Kamkasomphou voudra récupérer son titre de Pékin en Classe 8, elle qui avait auparavant été sacrée en Classe 9 à Sydney et Athènes.

Fabien Lamirault aux Jeux Paralympiques de 2012 Crédit: Panoramic

"On a une Team Classe 10 ambitieuse, avec Matéo Boheas et Gilles de La Bourdonnaye, qui revient aux affaires après plusieurs années d’interruption de carrière paralympique", n’oublie pas l’attaché de la Performance et la Haute Performance à la FFH. Onze après sa dernière compétition majeure, 19 ans après sa médaille d’argent en individuel à Barcelone, le second a décroché avec le premier nommé une médaille prometteuse aux championnats d’Europe en 2019. Et on ne négligera pas non plus les chances de Maxime Thomas et Florian Merrien, en bronze à Rio respectivement en Classe 4 et 3.

LES AUTRES SPORTS

Bilan à Rio : 10 médailles, 4 en or, 1 en argent et 5 en bronze

Chances de titre : 4

"Nos sports collectifs vont – on l’espère – s'inspirer de ce que les sports collectifs ont réussi du côté des JO", assurait Giraudeau. Pour cela, on compte notamment sur l’équipe de France de cécifoot, 2e à Londres et qui a repris de la couleur après avoir raté Rio (pas qualifiée) avec le retour d’anciens joueurs et du coach de 2012 avec un statut de vice-champion d’Europe 2019. Il faudra aussi suivre l’équipe de France de rugby fauteuil, 5e au classement mondial et l’équipe de France de boccia, qui est championne d’Europe et qui disputera ses premiers Jeux Paralympiques.

La joie de l'équipe de France de cécifoot, après sa qualification pour la finale des Paralympiques de Londres, en 2012 Crédit: Getty Images

"Il y a aussi l’escrime, championne par équipes en épée à Rio, poursuit Giraudeau. On n’a pas pu constituer l’équipe comme on le souhaitait puisque c’est la Fédération Internationale qui a attribué des qualifications individuelles mais on a des gros profils comme Yohan Peter, en catégorie D, ou Romain Noble et Maxime Valet". On suivra également les performances de Lucas Mazur, champion du monde SL4 de badminton, mais aussi d’Alexis Hanquinquant, triple champion du monde de paratriathlon PTS4. "Il gagne à peu près toutes les épreuves auxquelles il prend part, raconte Giraudeau. Il est devant quasi tout le temps. Si tout va bien, ça devrait faire un titre".

Sans oublier nos deux porte-drapeaux, tous deux sacrés à Rio en 2016. "Concernant le tennis fauteuil, ils ambitionnent le titre en double, assurait Giraudeau. Stéphane Houdet et Nicolas Peifer avaient été titrés à Rio et ils défendront leur titre, notamment face aux Anglais". Il y aura aussi un coup à jouer en simple, où Houdet visera une médaille d’or qui lui a toujours échappé jusqu’ici (argent à Londres en 2012). En judo, Sandrine Martinet tentera de gagner chez les – de 48 kg en B2 le titre paralympique qu’elle avait acquis à Rio en – de 52 kg. Une ambition largement à sa portée.

Sandrine Martinet - championne paralympique à Rio, en 2016 [Judo, B2, -52 kg] Crédit: Imago

