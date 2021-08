Natation : Première médaille pour grosse frustration

Première journée et première médaille pour l’équipe de France. Très attendu, Ugo Didier a répondu présent en décrochant la médaille d’argent sur le 400m nage libre S9 en 4'11''33, nouveau record de France à la clé. Très solide toute la course, le Tricolore n’a rien pu faire face au surprenant australien William Martin, titré sur la distance, mais il lance ses Jeux Paralympiques de très belle manière. Son "ami" Alex Portal ne peut pas en dire autant.

Quatrième temps des séries le matin, le Français a raté sa finale du 100m papillon S13 et doit se contenter de la 4e place en 57''13, au terme d’une course écrasée comme prévu par le favori biélorusse Ihar Boki, auteur du record paralympique en 53''80. Plutôt pas trop mal parti, le Tricolore n’a jamais réussi à se libérer complètement et a même fini par se crisper dans le dernier 50m, peut-être un peu tendu par l’enjeu, lui qui découvre les Jeux Paralympiques. Une crispation qui coûte cher puisqu’au final, Alex Portal manque le podium pour un petit centième. Une vraie frustration pour le Français , qui aura toutefois d’autres courses à Tokyo pour se rattraper.

Escrime en fauteuil : Valet au pied du podium

Grosse déception pour Maxime Valet en Classe B. Après un véritable parcours du combattant, marqué par des qualifications compliquées avant d’éliminer en quart de finale du numéro 1 mondial, le Russe Alexander Kurzin, le Français a manqué de peu la médaille de bronze en s’inclinant sèchement (6-15) face au Grec Panagiotis Triantafyllou dans la petite finale du sabre individuel. Très mal parti, le Tricolore n’a jamais été dans le bon ton et n’a jamais vraiment pu croire à sa première médaille paralympique en individuel.

Il n’aura fallu que trois touches pour comprendre que cela serait très compliqué pour Maxime Valet. Pas vraiment spécialiste du sabre, lui qui ne compte qu’une seule médaille (le bronze aux Europes en 2018) dans la discipline, le Français n’a jamais été au niveau dans cette petite finale. Débordé par l’agressivité et la précision du Grec, le Tricolore a passé son temps à subir et n’aura jamais trouvé la solution. Il devra se contenter de la 4e place, un résultat frustrant mais pourtant très encourageant pour la suite de ces Paralympiques pour Valet, que l’on attend notamment en fleuret.

Paratennis de table : Tout roule pour les Bleus

La nuit avait été très bonne avec 4 succès en 6 matchs et la journée a commencé de la même manière avec le succès convaincant de Mateo Boheas en Classe 10. Le Français a largement dominé (11-4, 11-4, 11-8) le Brésilien Carlos Alberto Carbinatti Junior pour son premier match de poule. Victoire sereine également pour Maxime Thomas en Classe 4, qui a triomphé en quatre manches (7-11, 11-7, 11-2, 11-8) de l’Egyptien Saleh.

Mise en route également idéale pour Lucas Creange. Le Tricolore, qui évolue en Classe 11, a surclassé le Tunisien Gharsallah - qui n’a jamais mené de la rencontre - en trois petites manches (11-3, 11-6, 11-2) et dix-sept minutes. La tâche aura été beaucoup plus complexe pour Florian Merrien (Classe 3). Déjà vainqueur cette nuit du Thailandais Laowong en trois manches, le Français a eu bien plus de mal à se défaire de l'Argentin Copola puisqu'il a fallu cinq manches et 32 minutes au Tricolore pour s'imposer (11-9, 10-12, 11-3, 11-13, 11-4). Le voici avec deux succès en deux matches. Même bilan pour Thu Kamkasomphou (Classe 8), vainqueur difficile (11-7, 7-11, 9-11, 11-7, 11-5) de la Hongroise Arloy. Une victoire qui assure à la uen présence en demi-finales.

Rugby fauteuil : La France proche de l'exploit

Les Bleus n'étaient vraiment pas loin... Opposée aux champions du monde en titre, le Japon, également 3e des derniers Jeux Paralympiques de Rio en 2016, l'équipe de France a longtemps cru pouvoir réaliser l'exploit. Bien entrés dans leur match, les Tricolores ont fait jeu égal toute la rencontre, menant même de deux buts à la pause (25-27) dans le sillage d'un énorme Jonathan Hivernat (31pts). Mais le Japon, fort de son expérience, est resté au contact avant de faire le forcing en deuxième mi-temps pour recoller avant de faire la différence dans les dernières minutes pour s'imposer finalement (53-51) dans ce premier match de poule. Une défaite encourageante pour l'équipe de France qui n'a cependant déjà plus le droit à l'erreur.

