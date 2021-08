Reportés l’an passé comme les Jeux Olympiques, en raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux Paralympiques de Tokyo ont lieu cette année, du 24 août au 5 septembre 2021. Les Jeux paralympiques se dérouleront à huis clos, comme les Jeux olympiques, en raison de la flambée de l'épidémie au Japon.

COMBIEN DE SPORTS AUX JEUX PARALYMPIQUES

22 sports seront disputés au cours de 539 épreuves, par près de 4000 athlètes. Deux nouveaux sports font leur entrée aux paralympiques : le para-badminton et le para-taekwondo. Voici la liste des 22 sports :

athlétisme

aviron

badminton

basket en fauteuil roulant

boccia

canoë, sprint

cyclisme sur piste

cyclisme sur route

escrime en fauteuil roulant

football à 5

goalball

judo

natation

powerlifting

rugby en fauteuil roulant

sports équestres

taekwondo

tennis de table

tennis en fauteuil roulant

tir

tir à l'arc

triathlon

volleyball assis

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

La cérémonie d'ouverture a lieu le mardi 24 août à partir de 13h (heure française). 134 délégations seront présentées pour ces Jeux (26 de moins qu'à RIo en 2016).

Au lieu de l’habituel relais de la flamme paralympique, différents allumages ont été organisés à partir du jeudi 12 août dans tout le Japon avant d’être apportés pour ne former qu'une seule flamme à Tokyo. "Nous avions prévu un relais de la flamme paralympique à Tokyo avec environ 700 coureurs mais, à cause de l'état d'urgence, nous avons décidé de ne pas l'organiser sur la voie publique", expliquait à France Info un responsable du gouvernement métropolitain de la capitale, Koichi Osakabe.

Une cérémonie d'allumage de flammes avant les Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 Crédit: Getty Images

PORTE-DRAPEAUX FRANCAIS

La délégation française sera représentée par la judoka Sandrine Martinet et la légende du tennis fauteuil Stéphane Houdet.

HORAIRES DES ÉPREUVES

Il y a sept heures de décalage horaire entre Paris et Tokyo. La grande majorité des épreuves de ces Jeux Paralympiques se disputera à partir de 2h du matin pour se terminer vers 15h (heures françaises).

DIFFUSION TV

Les Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 seront à suivre sur France Télévisions puisque France 3 et France 4 assureront tous les jours une diffusion de l’épreuve entre 7h et 15h.

LES FRANÇAIS A SUIVRE

La délégation française vise 35 médailles à Tokyo, soit sept de plus que le bilan (moyen) de Rio. La délégation compte sur son porte-drapeau Stéphane Houdet, en tennis en fauteuil, qui rêve d'un premier sacre en individuel après l'argent en 2012 et une 4e place en 2016.

Autre sérieuse prétendante, la judoka Sandrine Martinet, sacrée en - de 52kg à Rio mais qui est passée en - de 48kg depuis. Vice-championne olympique à Londres en 2012, l’équipe de France de cécifoot espère elle aussi retrouver les sommets après son absence à Rio.

LES STARS DE CES JEUX PARALYMPIQUES

De nombreuses stars seront particulièrement attendues à Tokyo mais difficile de faire plus attendu que Shingo Kunieda. Le Japonais, vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem, médaillé d’or aux Jeux Paralympiques de 2008 et 2012, vise un 3e titre en tennis en fauteuil, devant son public.

En athlétisme, on suivra avec attention les envies de records de la Cubaine Omara Durand (sacrée sur 100m, 200m et 400m en T12 à Rio dont 2 records du monde) et de l’Américaine Tatyana McFadden, en quête de sept médailles d’or en course en fauteuil roulant, un record absolu (elle en avait glané 6 à Rio).

L'Américaine Tatyana McFadden passant en tête la ligne d'arrivée du marathon de Boston en fauteuil roulant Crédit: Eurosport

On pourrait aussi évoquer les légendes de la natation, le Brésilien Daniel Dias (24 médailles aux Paralympiques dont 14 titres) et l’Espagnole Teresa Perales (26 médailles, 7 titres), la légende égyptienne du powerlifting (haltérophilie handisport) Sherif Osman, triple tenant du titre, ou encore le Canadien Patrick Anderson, triple champion olympique (2000, 2004, 2012) en basket-ball en fauteuil.

