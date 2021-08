Médaillé d'argent de tennis en fauteuil avec Frédéric Cattanéo à Londres en 2012, puis sacré avec Stéphane Houdet à Rio il y a cinq ans, Nicolas Peifer a déjà un (très) beau palmarès paralympique. Mais il compte bien aller chercher d'autres médailles à Tokyo, associé au porte-drapeau français en double, mais aussi par ses propres moyens en simple. Il s'ouvre pour nous sur son parcours personnel, sa relation avec Stéphane Houdet et sa vision de sa discipline.

Quels sont vos objectifs à Tokyo ?

Nicolas Peifer : Déjà en double, c'est de défendre notre médaille d'or de Rio avec Stéphane. Et en simple, je vais essayer d'être sur le podium.

Jeux Paralympiques Un titre et une médaille mais pas de miracle en rugby : la journée des Bleus IL Y A 10 HEURES

Comment tout a commencé pour vous ?

N. P. : Quand j'étais enfant, je regardais Roland-Garros à la télévision. J'ai eu envie de jouer au tennis et j'en ai parlé à mon père. On ne savait pas du tout que ça existait en fauteuil. Et un collègue de mon père lui a dit qu'il y avait un club de tennis-fauteuil dans ma ville à Sarreguemines. J'avais 9 ans et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Depuis, ce n'est que du bonheur.

J'ai subi 17 opérations parce que j'avais les pieds bots

Avez-vous toujours vécu avec le handicap ?

N. P. : J'ai eu une malformation à la naissance et j'ai subi 17 opérations parce que j'avais les pieds bots. L'objectif était à chaque fois de remettre les pieds droits parce qu'ils partaient vers l'extérieur et je n'avais même pas de tibias. Avec le temps, le problème ne s'arrangeait pas. L'étape suivante, c'était d'opérer le bassin. C'était une histoire sans fin donc on a décidé d'amputer les deux jambes au-dessus des genoux quand j'avais 4 ans. C'était vraiment la meilleure chose à faire.

Nicolas Peifer au service lors de l'US Open 2020 Crédit: Getty Images

La complexité de votre sport réside principalement dans la coordination entre le déplacement en fauteuil et la frappe de balle. Comment la travaillez-vous ?

N. P. : C'est vrai. Mais j'ai quasiment toujours été en fauteuil, contrairement à Stéphane (amputé d'une jambe après un accident de moto, NDLR). Le fauteuil, pour moi, n'est pas un accessoire. Il n'est pas à part. C'est moi. Donc je n'ai pas vraiment ce problème de coordination. C'est comme si je vous disais de bien mettre votre pied devant vous quand vous marchez. Pour vous, c'est logique. Pour moi, c'est la même chose de me déplacer en fauteuil, ça n'a jamais été une pièce rapportée. Je me concentre juste sur la balle, le fauteuil, c'est mon corps.

Avec Stéphane, nous sommes un peu des frères d'armes

Comment définiriez-vous votre relation avec Stéphane Houdet ?

N. P. : Nous sommes un peu des frères d'armes malgré nos 20 ans d'écart (Houdet a 50 ans, NDLR). On s'entend super bien. Même en dehors des tournois, on s'écrit tous les jours, on se motive par SMS. On se dit presque tous les jours qu'on est les patrons et qu'on va aller chercher cette médaille d'or ! (Rires.) Pour moi, une équipe se forme vraiment en dehors du court. On a toujours fonctionné comme ça et c'est pour ça qu'on est une bonne équipe. Sur le court, nous sommes vraiment soudés, dès que l'un a la tête un peu sous l'eau, l'autre est là pour le soutenir.

Quels sont vos souvenirs de vos premiers Jeux ?

N. P. : C'était à Pekin en 2008 (il n'avait que 17 ans, NDLR). J'ai découvert alors le monde des Jeux paralympiques qui est différent de celui d'un tournoi classique ou d'un tournoi du Grand Chelem. C'était vraiment pour me familiariser avec l'événement, l'ambiance, la tension pendant les matches. On est là pour aller chercher une médaille pour notre pays, donc on se met forcément plus de pression que pour un tournoi classique. C'était une découverte intéressante pour bien me préparer pour Londres en 2012 où je suis allé chercher la médaille d'argent en double avec Frédéric Cattanéo, avant de conquérir l'or à Rio en 2016 avec Stéphane Houdet.

Stéphane Houdet (premier plan) et Nicolas Peifer (arrière-plan) lors de l'Open d'Australie 2021 Crédit: Getty Images

A Rio, vous aviez gagné le titre contre les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, mais ils vous ont sèchement battus en finale à Roland-Garros cette année. Sont-ils les grands favoris ?

N. P. : C'est vrai qu'en ce moment, ils nous battent. Mais on va changer la donne aux Jeux ! Depuis deux ans, ils sont vraiment très forts, puissants. Il faut dire qu'ils sont tous les deux jeunes (Hewett a 23 ans, Reid en a 29, NDLR), je ne veux pas dire qu'on est vieux… (Rires.) Mais on a confiance en nous pour aller chercher l'or. On a mis en place un travail tactique pour inverser la tendance, et ça a payé il y a deux mois en finale d'un tournoi dans les Hauts-de-France : on les a battus. C'était sur terre battue, donc c'est différent du dur de Tokyo, mais si on remet bien en place cette stratégie, on peut aller chercher cette victoire.

On va chercher des balles qu'on ne touchait pas avant

Stéphane Houdet est porte-drapeau. C'est une fierté pour lui et votre sport, mais peut-être une pression supplémentaire aussi, non ?

N. P. : J'espère que ce n'est pas de la pression pour lui. Mais je pense qu'il va être très sollicité par conséquent. Je crains qu'il ne perde un peu d'énergie, à force d'être réclamé partout, et qu'il soit moins présent sur le court. Mais je lui fais confiance. De toute façon, je serai là pour le motiver, l'épauler. Il va falloir qu'on prenne du temps ensemble seuls, pour discuter calmement tous les jours.

Comment progresse votre discipline ?

N. P. : Très vite. C'est de plus en plus homogène et compétitif au plus haut niveau. L'entraînement est très intensif : dans une journée-type, je commence par deux heures de tennis le matin. Puis je fais du physique sur le terrain : des déplacements gauche-droite, des pivots, des démarrages. Et l'après-midi, je fais du cardio : j'ai un vélo à bras à la maison et ça me permet de bien travailler à ce niveau-là.

Nicolas Peifer et Stéphane Houdet lors de leur titre paralympique à Rio en 2016 Crédit: Getty Images

Le matériel a-t-il évolué aussi ?

N. P. : J'ai eu beaucoup de fauteuils de sport depuis que je suis petit. Le premier que j'ai eu devait peser 20 kilos. Et celui que j'ai depuis trois mois ne fait plus que 8 kilos avec les roues. La différence est énorme : on est plus rapide sur le court, on fatigue moins vite aussi et on va chercher des balles qu'on ne pouvait pas toucher il y a 4 ou 5 ans. Stéphane a été vraiment le précurseur dans ce domaine, il a fait évoluer les choses.

Avez-vous déjà Paris 2024 dans un coin de la tête ?

N. P. : Il faut d'abord essayer de défendre la médaille d'or en double à Tokyo et d'aller en chercher une en simple. Mais c'est sûr que j'ai envie de défendre nos couleurs dans notre pays, ce sera de très beaux Jeux paralympiques, j'en suis convaincu. J'espère que Stéphane tiendra jusque-là ! (Rires). J'espère qu'on jouera encore très longtemps ensemble.

Jeux Paralympiques Et de 4 pour la France : Axel Bourlon décroche l'argent en powerlifting IL Y A 12 HEURES