Jeux Paralympiques

Para natation : Didier en bronze, Chardard et Marais frustrés

Ugo Didier "espérait l'or" : il devra se contenter de l'argent et du bronze, et ce n'est déjà pas mal. Le Français, deuxième sur 400m nage libre S9 la semaine passée, a terminé à la troisième place du 200m 4 nages SM9 ce mercredi et décroché sa deuxième médaille personnelle, la 39e de la délégation tricolore. Cela, grâce à une fantastique remontée sur le dernier 50m en crawl.

Pour ses premiers Jeux, Laurent Chardard n'a quant à lui pu faire mieux que septième, lors d'une finale du 100m nage libre S6 particulièrement rapide, où l'Italien Antonio Fantin l'a emporté en battant le record du monde. Le Français, 4e sur 50m papillon lundi, s'est dit "déçu" au micro de FranceTV Sport : il lui reste le 100m dos, vendredi, pour accrocher une médaille.

Passé tout proche du podium mardi sur le 100m papillon S10, Florent Marais a cette fois-ci terminé à la 6e place sur le 400m libre S10. Le Français, parti à la ligne d'eau numéro 8, n'a jamais pu s'approcher du trio de tête incontesté, Krypak (or) - Takken (argent) - Gallagher (bronze). Il lui reste le 100m dos et le 200m 4 nages pour briller.

Para athlétisme : Pavade décroche l'argent

Dimitri Pavade a apporté sa 40e médaille à l'équipe de France, et elle est en argent. Derrière l'intouchable allemand Markus Rehm (8,18m), le Français a réalisé un excellent concours au saut en longueur T64, améliorant notamment son record personnel de 14cm au deuxième essai (7,39m). Suffisant pour s'assurer la deuxième place du concours, et s'offrir un très grand bonheur.

Timothée Adolphe et son guide Bruno Naprix, premier de leur série sur 100m T11, se sont qualifiés avec la manière pour la finale, disputée ce vendredi. Pierre Fairbank n'a, lui, pas pu se mêler à la lutte, en finale du 100m T53 ce mercredi. Après un départ compliqué, et malgré une bonne fin de course, le Français a terminé 5e. L'intouchable Pongsakorn Paeyo a remporté l'or.

Tennis fauteuil : Peifer s'arrête aussi en quarts

Nicolas Peifer, comme son compère Stéphane Houdet, s'arrête en quarts de finale du tournoi en simple. Le Français a été battu par le Britannique Alfie Hewett en deux sets mercredi (6-3, 6-4), dans un avant-goût de la finale du double qui opposera à nouveau les deux hommes. Peifer a achevé son match frustrant sur une double faute.

Il pourra prendre sa revanche ce vendredi : la paire Peifer-Houdet affrontera Hewett et Gordon Reid, dans un remake de la finale de 2016 à Rio, où les Tricolores étaient sortis vainqueurs et dorés.

Para tennis de table : Lamirault et Molliens en finale

La belle journée des pongistes français, qui ont cumulé trois médailles de bronze, s'est terminée par une nouvelle grande joie : la paire Fabien Lamirault-Stéphane Molliens s'est qualifiée pour la finale par équipes en classe 1-2 en battant la Slovaquie (2-0), et tentera de conserver le titre acquis à Rio.

Lamirault a l'occasion de décrocher son quatrième titre olympique, après les deux médailles de 2016, et celle déjà glanée à Tokyo en simple, lundi.

Fabien Lamirault Crédit: Getty Images

Para cyclisme : Tarsim rate sa chance

Champion du monde en titre sur route, Riadh Tarsim n'est pas parvenu à conclure la belle journée des Bleus du para cyclisme sur une bonne note. Le Français a terminé 8e de la course en ligne H3, remportée par le Russe Ruslan Kuznetsov. Ce n'est pas terminé pour autant pour Tarsim, qui disputera le relais en compagnie de deux médaillés, Loïc Vergnaud et Florian Jouanny.

Para badminton : première historique pour les Bleus

Le para badminton a fait son entrée au programme des Jeux paralympiques cette année. La France a remporté son tout premier match : le double Lucas Mazur - Faustine Noël a battu la paire indienne deux sets à un, lors de sa première rencontre de groupe. Le duo jouera son prochain match ce jeudi, contre la Thaïlande. Méril Loquette a lui aussi remporté son premier match en simple, face au champion d'Europe polonais Bartlomiej Mroz.

