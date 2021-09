Jeux Paralympiques

La moisson continue pour les para athlètes français à Tokyo. Fabien Lamirault et Stéphane Molliens ont remporté la médaille d'or par équipes en tennis de table classe 2 en dominant en finale les Coréens Soon Yong Cha et Jin Cheol Park, vendredi. C'est la troisième médaille d'or du jour pour les Bleus, la 10e dans le plus beau des métaux depuis le début des Jeux et la 52e au total.

Le duo tricolore a d'abord dû batailler pour remporter le double en 5 sets (4-11, 11-4, 11-8, 12-14, 11-8). Champion paralympique en individuel, Lamirault a ensuite apporté le point de la victoire et du sacre en simple en battant Cha en quatre sets (11-5, 10-12, 11-5, 11-6). Les deux Français conservent ainsi leur titre acquis il y a 5 ans à Rio, déjà contre la Corée.

Face à la pression et aux attentes, l'ambitieux Fabien Lamirault signe un superbe "double double" et remplit ses objectifs personnels. Il a eu du mal à contenir son émotion après le dernier point puis a laissé éclater sa joie dans les bras de son entraîneur. Stéphane Molliens, lui, met un terme à sa carrière sur une note dorée avant de se diriger vers l'encadrement.

