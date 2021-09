Le remake de la finale de Rio s'annonçait disputé et il l'a été. Au bout d'un combat dantesque, Stéphane Houdet et Nicolas Peifer se sont imposés face à leurs grands rivaux britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid en trois sets 7-5, 6-0, 7-6 (6/3) et pas moins de 3 heures 25 de jeu. Les Français conservent leur titre paralympique.

Il fallait s'accrocher pour suivre cette finale du double de tennis fauteuil au suspense total. La première manche a été très accrochée et a donné le ton. Solides, les Français l'ont remportée 7-5. Ils ont en revanche complètement craqué dans la seconde et ont vu les Britanniques égalisé à un set partout en déroulant 6-0 en 50 minutes malgré une belle résistance française dans le dernier jeu.

Jeux Paralympiques Il est le porte-drapeau des Bleus : Comment Houdet s’est construit un palmarès XXL 19/08/2021 À 07:22

50e médaille française, la 9e en or

Hewet et Reid ont poursuivi sur leur lancée pour mener 3-0 dans le troisième set et les affaires de Houdet et Peifer semblaient très mal engagées. Les champions paralympiques de Rio se sont pourtant remis dans le droit chemin pour revenir à 3-2 avant de recoller à 4-4. Passés devant à 6-5, ils se sont même retrouvés à un jeu du sacre et y ont cru mais leurs adversaires, pourtant parfois fébriles mentalement, les ont poussés au tie-break.

La tension a atteint son paroxysme dans ce jeu décisif durant lequel les Bleus ont fait parler leur expérience pour s'imposer 6/3 et décrocher l'or. Le vétérinaire de 50 ans, déjà champion paralympique à Pékin en 2008, et son acolyte de 30 ans qui a fondu en larmes, offrent à la délégation française sa 50e médaille, la 9e dans le plus précieux des métaux.

Jeux Paralympiques Lloveras et Ermenault remettent ça et se parent de bronze IL Y A 2 HEURES