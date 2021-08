Jeux Paralympiques

Sixième sacre pour la délégation française à Tokyo et celui-ci n'était pas attendu. Charles-Antoine Kouaokou a remporté la médaille d'or du 400m T20 sur la piste du Stade Olympique en 47"63.

Quatrième temps des qualifications en 48"85, Kouakou a sérieusement haussé le ton dans une finale qu'il a disputée en patron malgré ses 23 ans et son manque d'expérience. Parti dans le couloir 7 et auteur d'un dernier 100m irrésistible, le para athlète du club d'Anthony a devancé le Venezulien Luis Felipe Rodriguez Bolivar (47"71) et le Britannique Columba Blango (47"81).

