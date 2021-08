Jeux Paralympiques

PARA CYCLISME : UNE JOLIE MOISSON

Le circuit du Fuji Speedway a bien réussi aux Français. Premier à s'élancer sur le contre-la-montre catégorie C2, Alexandre Léauté a pris la troisième place. Malgré plusieurs soucis techniques, il a fait honneur à son statut de champion du monde en décrochant une médaille de bronze après celle en argent obtenue sur le kilomètre et l'or en poursuite individuelle.

Florian Jouanny a suivi le chemin tracé par Léauté et s'est également offert une médaille de bronze en catégorie H2 alors que Loïc Vergnaud a pris l'argent en H5. Kevin Le Cunff s'est classé 5e dans la catégorie C5.

CÉCIFOOT : PAS DE MIRACLE POUR LES FRANÇAIS

La marche était trop haute pour les Bleus lors de leur dernier match de groupes. Opposés aux grand favoris brésiliens, ils ont subi une troisième défaite assez prévisible (4-0) après celles face au Japon (4-0) et à la Chine (1-0). Malgré une belle résistance en première période avec un seul but concédé, les Tricolores ont nettement craqué ensuite et n'ont toujours pas réussi à faire trembler les filets adverses dans la compétition.

Ils bénéficieront d'une ultime chance lors du match de classement pour la septième place qui aura lieu jeudi, certainement face à la Thaïlande. Les Brésiliens, eux, ne rêvent que de décrocher une cinquième médaille d'or consécutive pour confirmer un peu plus leur règne sur la discipline.

PARA NATATION : MARAIS EN FINALE, PAS SUPIOT

Ils étaient deux en lice dans les bassins de Tokyo et ont connu des fortunes diverses. Le novice normand, Florent Marais, 21 ans a pris la quatrième place de sa série du 100m papillon (S10) en 59"23. Un chrono qui lui ouvre les portes de la finale programmée à 11h46, ce mardi.

L'expérimentée Claire Supiot, elle, n'a signé que le 13e temps sur 100m nage libre et a été éliminée en séries. La nageuse de 53 ans tentera de faire mieux sur 200m 4 nages mercredi et sur 100m papillon jeudi.

PARA ATHLÉTISME : ASSOUMANI HORS DU COUP À LA LONGUEUR

Le muti-médaillé est, cette fois, passé à côté. Arnaud Assoumani a terminé à une très décevante huitième place au saut en longueur catégorie T47. Il a mordu quatre de ses six tentatives puis signé sa meilleure performance de l'année à 6m89 mais est resté loin du podium.

A 35 ans, Assoumani disputait ses cinquièmes Jeux depuis ceux d'Athènes en 2004 et n'a pas pu améliorer son bilan de six médailles dont une en or à Pékin en 2008.

Julien Casoli a connu une déception similaire sur 1 500 m T53/54. Médaillé de bronze à Pékin sur le 4X400 m et à Londres sur le 5 000 m, il a dû se contenter de la septième place. Le para athlète de 39 ans a pourtant réalisé la meilleure performance de sa carrière en 2'51''69. Trop juste dans une course ultra- rapide et remportée par le Suisse Marcel Hug qui a battu le record du monde de plus de deux secondes.

