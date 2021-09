Jeux Paralympiques

Para cyclisme : les Bleus sur leur lancée

Le para cyclisme tricolore continue sur son exceptionnelle lancée, avec une quatrième médaille d'or. Florian Jouanny, en bronze sur le contre-la-montre mardi, a cette fois décroché la plus belle breloque mercredi, sur la course en ligne H2 . L'Isérois de 29 ans, pour sa première participation aux Jeux, a mené de bout en bout pour s'offrir la toute première médaille d'or de l'histoire du handbike français.

Loïc Vergnaud, en catégorie H5, a failli l'imiter. Passé sur la ligne par Mitch Valize, son compagnon d'échappée néerlandais, le Roannais devra pourtant se contenter de l'argent, comme mardi sur le contre-la-montre. Il lui reste le relais, en compagnie de Jouanny et de Riadh Tarsim, pour remporter la plus belle médaille de toutes.

Para tennis de table : des équipes en bronze

Il y a des défaites plus joyeuses que d'autres. Demandez à Florian Merrien, Maxime Thomas et Nicolas Savant-Aira. Les trois Bleus, battus par la Corée du Sud lors du tournoi par équipe classes 4-5 (en fauteuil), ont décroché la médaille de bronze ce mercredi. Merrien et Savant-Aira ne sont pas passés loin lors d'un double serré, avant la défaite sèche de Thomas en simple.

Le trio a été copié par deux duos : Thomas Bouvais et Clément Berthier, battus par l'Ukraine en demi-finale, se sont offert le bronze au tournoi par équipes classe 8. Puis Anne Barnéoud et Thu Kamsomphou, en tournoi par équipes classes 6-8, ont décroché la troisième breloque bronzée du jour pour les pongistes après leur défaite contre la Chine, soit la 38e médaille de la délégation française dans ces Jeux.

Tennis fauteuil : Houdet battu en simple

Le porte-drapeau Stéphane Houdet devra attendre le double, et sa finale avec Nicolas Peifer, pour décrocher une médaille à Tokyo. Face au numéro 1 mondial Shingo Kunieda, en quart de finale ce mercredi, il a été battu en deux sets (7-6, 6-3).

Médaillé d'argent en 2012, Houdet ne remportera pas d'autre médaille en simple. Il peut toujours, malgré tout, en décrocher une quatrième en double, après ses deux titres à Pékin et Tokyo, et le bronze décroché à Londres.

Para athlétisme : Fairbank en finale, Cibone déçu

Loin du Thaïlandais Pongsakorn Paeyo, auteur du record paralympique en 14"30, Pierre Fairbank a rempli son objectif en se qualifiant pour la finale du 100m T53. Le Français a terminé troisième de sa série, en 15"09. En revanche, Nicolas Brignone (15"81) ne s'est pas qualifié. Le binôme composé de Timothée Adolphe et Bruno Naprix s'est lui qualifié pour la demi-finale du 100m T11, prévue à 14h12.

Sur le javelot F34, Thierry Cibone n'a pas décroché de médaille : celui qui participait pour la quatrième fois aux Jeux Paralympiques a dû se contenter de la neuvième place.

Para natation : séries contrastées pour les Bleus

Destin contrasté pour les Bleu(e)s sur les séries, dans la nuit de mardi à mercredi. Laurent Chardard, deuxième de sa série, a bien lancé les Bleus en se qualifiant pour la finale du 100m nage libre S6 (10h14). Florent Marais, auteur du sixième chrono des séries du 400m nage libre S10, sera lui aussi en finale (10h21). Ugo Didier, déjà médaillé d'argent sur 400m nage libre S9, sera en finale du 200m 4 nages SM9 et luttera pour la médaille (11h39).

En revanche, Claire Supiot, 5e de sa série sur le 200m 4 nages SM9, et Alex Portal, 5e de sa série sur 100m brasse SB13, ont échoué à se qualifier. Encore une déception pour le dernier nommé, qui avait échoué d'un cheveu à décrocher une breloque sur 100m papillon S13.

Para tir sportif : De La Forest 5e

Seul tricolore qualifié pour la finale du R5 10m SH2, Tanguy de La Forest a brièvement mené mais s'est finalement classé 5e de la compétition, avec un score de 189.1.

