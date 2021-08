Celle-là, l'équipe de France ne l'attendait pas forcément. Axel Bourlon (Classe PWL) a offert aux Bleus leur 4e médaille dans ces Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 en décrochant l'argent en powerlifting, dans la catégorie des - de 54kg. Le Tricolore, valeure montante de la discipline et vice-champion d'Europe en 2018, a soulevé 165 kg - son nouveau record - pour prendre une inattendue mais brillante 2e place, derrière l'intouchable Kazakh David Degtyarev (174kg).

Il ne faisait pas forcément partie des athlètes français dont on espérait une médaille à Tokyo. A 29 ans, Axel Bourlon est certes une valeur montante du powerlifting, après sa médaille d’argent aux championnats d’Europe en 2018 et deux victoires en Coupe du monde, mais il n’avait encore aucune véritable référence mondiale. Excepté une 7e place aux Mondiaux qui n’en faisait pas un candidat déclaré au podium. Et pourtant, le Français est allé la chercher.

165 kg au dernier essai

Si le titre paralympique n’a jamais été en ligne de mire, la faute au Kazah David Degtyarev absolument intouchable ce jeudi (174kg au mieux, chacune de ses trois tentatives lui aurait offert l’or), le Roannais s’est tout de suite mis dans la course à une médaille en soulevant 162kg, un de plus que son précédent record, dès sa première tentative. De quoi le mettre en confiance mais tout s’est compliqué lors de son deuxième essai, manqué. Un raté qui a ouvert la porte à la conucrrence puisqu’ils étaient alors trois à se tenir en trois kilos. Mais le Français n’a pas flanché.

En soulevant 165kg à son troisième der dernier essai, Axel Bourlon s’est débarrassé de l’Egyptien Abdelmajid (resté à 164kg) pour assurer une médaille. Elle sera finalement d’argent puisque le Grec Bakochristos a lui aussi soulevé 165kg, malgré un poids corporel supérieur. Trois ans après les Europe, le Français redevient vice-champion. Mais, cette fois, il est vice-champion paralympique. Une toute autre galaxie.

