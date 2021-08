16 médailles mondiales dont 7 titres en individuel pour le Français François Pervis. Une médaille mondiale et trois titres européens pour son compatriote Corentin Ermenault. Quatre médailles mondiales et une olympique en poursuite par équipes pour l'Allemand Robert Förstemann. Tous sont déjà monté une fois au moins sur un podium mondial chez les valides mais les voilà "pilotes" de tandem aux Jeux paralympiques. Le signe de l'ampleur prise par l'événement et du niveau de performance requis. De la course aux médailles faisant rage aussi.

On a le meilleur pilote disponible au monde

Car ces "pilotes" de luxe ne se contentent pas de tenir le guidon, ils pédalent. "Avec Corentin (Ermenault), quand on a roulé ensemble pour la première fois en novembre, j'ai tout de suite senti qu'il y avait beaucoup plus de puissance que mes pilotes habituels", se souvient pour l'AFP son binôme Alexandre Lloveras. Seulement quatrième de la poursuite individuelle mercredi après un chrono inférieur à ses standards, le duo aura une nouvelle chance de médaille en contre-la-montre sur route, dont ils sont vice-champions du monde.

"Il a explosé tous ceux du pôle valide" : Lloveras et la blessure qui a tout changé

Quand il a appris son association avec Corentin Ermenault (25 ans), médaillé de bronze en poursuite aux derniers Mondiaux, Alexandre Lloveras a eu "des étoiles dans les yeux". "On a le meilleur pilote disponible au monde", clame à l'AFP le manager de l'équipe de France de para cyclisme Laurent Thirionet, plutôt fier de son coup. Son deuxième recrutement de choix après celui un an plus tôt de François Pervis (36 ans), septuple champion du monde à titre individuel, associé lui à Raphaël Beaugillet sur le kilomètre vendredi.

La Grande-Bretagne, pionnière en la matière

"Ça se professionnalise à mort, estime Laurent Thirionet, dessinant une course aux armements. Le niveau monte tellement qu'en continuant à travailler avec des pilotes amateurs, même de bon niveau, ça ne suffit pas". Pervis et Beaugillet auront d'ailleurs face à eux un autre habitué des podiums valides avec l'Allemand de 35 ans Robert Förstemann, connu pour ses cuisses démesurées (74 centimètres de circonférence) qui lui ont valu les surnoms de "Mr. Oberschenkel" (M. Cuisse) ou "Quadzilla". "Je veux assumer un rôle de pionnier et amener le sport paralympique à un nouveau niveau", expliquait-il au Berliner Morgenpost quand il a annoncé former une paire avec Kai Kruse en 2019.

Le Néerlandais Tristan Bangma et son pilote Patrick Bos champion paralympique de la poursuite individuelle en catégorie B à Tokyo en 2021 Crédit: Getty Images

"Quand arrivent des gars comme ça, c'est vraiment intéressant mais on se demande pourquoi on ne pourrait pas avoir de grosse pointure aussi, livre à l'AFP Raphaël Beaugillet, heureux de pouvoir compter depuis sur François Pervis. Surtout que ça occupe une marche du podium. Quand ça nous arrange, on trouve ça bien, sinon moins, On est tous pareils."

Avant Förstemann, une autre étoile de la piste tenait déjà le guidon de Kai Kruse : Stefan Nimke, quatre médailles olympiques entre 2000 et 2008, avec lequel le tandem allemand s'est hissé sur le podium du kilomètre des Jeux paralympiques de 2016. Une épreuve remportée par le Néerlandais Tristan Bangma, assisté de... Teun Mulder triple champion du monde et médaillé de bronze en keirin aux JO de Londres. C'est la Grande-Bretagne qui a initié ce phénomène à domicile en 2012. Craig MacLean, médaillé d'argent à Sydney en 2000, avait remporté l'or en vitesse avec Anthony Kappes.

Anthony Kappes sacrée champion paralympique à Londres en 2012, piloté par Craig Maclean Crédit: Getty Images

Ermenault n'aurait pas dû être à Rio....

Le bilan de ces recrutements est plutôt éloquent. "Quand François a adhéré au projet, je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose, reconnaît Raphaël Beaugillet. Après ça reste sur le papier, il faut s'entraîner." Le règlement limite par ailleurs les possibilités de mercato. Un pilote ne peut ni être sous contrat pro ni avoir participé à une épreuve de coupe du monde les douze mois précédents.

"Pour Förstemann, Corentin et moi, c'est un peu un concours de circonstances, modère François Pervis. Je me trouve en fin de carrière et c'était une façon de faire les Jeux au Japon. Corentin, c'est pour se relancer. Et Forstemann, parce qu'il est borduré de son côté." Plus du tout en activité à cause d'un "burn-out du vélo" après les Mondiaux de janvier 2020, Corentin Ermenault, plus jeune (25 ans) que les habituels concernés ne doit même sa présence qu'au report des Jeux. Mais il n'en est pas moins motivé. Ou performant.

