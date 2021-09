Jeux Paralympiques

TENNIS FAUTEUIL : La récompense suprême après une grosse bataille pour Houdet et Peifer

Un nouveau sacre, ça se mérite. Stéphane Houdet et Nicolas Peifer ne diront pas le contraire. Le duo est passé par toutes les émotions et, comme attendu, a dû s'arracher pour dominer les Anglais Alfie Hewett et Gordon Reid en finale du double.

La rencontre s'est joué en trois sets, près de trois heures et demi et quelques montagnes russes 7-5, 0 -6, 7-6 (6/3). Les Français ont connu un énorme passage à vide avant de s'imposer au mental pour conserver leur titre acquis à Rio face à ces mêmes grands rivaux.

"On s'est engueulé dans le deuxième set, explique le porte-drapeau Stéphane Houdet. J'ai raté une balle et Nico a fait un geste d'agacement en me lâchant 'depuis tout à l'heure tu fais n'importe quoi'." "Du coup, on a joué chacun de notre côté pendant cinq jeux", poursuit Nicolas Peifer qui a finalement fondu en larmes au bout du dernier point.

PARA TENNIS DE TABLE : Lamirault et Molliens en patrons

Les pongistes Fabien Lamirault et Stéphane Molliens conservent également leur titre paralympique par équipes dans la catégorie classe 2. Ils ont toutefois connu moins de remous en finale. Ils ont bien été un peu secoués par les Coréens Cha et Park dans le double mais se sont imposés en cinq sets.

Déjà sacré en individuel cette semaine, Lamirault a apporté le point décisif en simple en battant Cha en quatre manches. Il s'offre un doublé comme à Rio. "C'est ce que je voulais faire, c'était loin d'être écrit, s'est réjoui le médaillé d'or. Je repartirai de Tokyo avec le sentiment d'avoir fait le job".

Fabien Lamirault et Stéphane Molliens conservent leur titre paralympique en tennis de table Crédit: Getty Images

PARA CYCLISME : Lloveras et Ermenault complètent le podium du tandem derrière les Oranje

Sacrés mardi en contre-la-montre, Alexandre Lloveras, déficient visuel, et son pilote Corentin Ermenault, ancien professionnel chez les valides, sont allés arracher leur seconde récompense dans la course en ligne classe B (tandem) au Fuji Speedway, ce vendredi. Celle-ci est en bronze car les Néerlandais ont trusté l'or et l'argent. Vincent Ter Schure et son guide Timo Fransen ont survolé l'épreuve devant Tristan Bangma et Patrick Bos.

Sous une pluie continue rendant la route très glissante, Lloveras et Ermenault ont bouclé le parcours en 3 heures 06'14. Ils ont devancé la paire espagnole de seulement 1 minute et 12 secondes.

PARA NATATION : Chardard boucle la compétition avec une 6e place

Il était le dernier représentant français engagé en finale dans le bassin de Tokyo. Laurent Chardard n'a pourtant pas réussi à décrocher une médaille en finissant à la 6e place du 100m dos S6.

Septième des séries en 1'20"58, le Réunionnais de 26 ans a fait beaucoup mieux en finale avec un chorno de 1'19"00 mais il est resté loin du vainqueur chinois Jia (1'12"72).

PARA BADMINTON : Mazur costaud, c'est terminé pour Noël

Le numéro un mondial a tenu son rang. Lucas Mazur a dominé l'Indien Suhas Yathiraj en deux manches pour empocher une troisième victoire en autant de matches dans la catégorie SL4. Premier du groupe A, iI se qualifie ainsi pour les demi-finales.

Lucas Mazur aux Jeux paralympiques de Tokyo Crédit: Imago

Faustine Noël, elle, a concédé un second revers en deux manches face à l'Indonésienne Oktila Leani Ratri, également en SL4. Elle ne pourra pas rejoindre le dernier carré. Noël a également été battue en double avec Lenaïg Morin face à la Chine mais leur victoire contre l'Inde plus tôt ce vendredi leur permet de se qualifier pour les demies.

Chez les hommes, Thomas Jakobs et David Toupe sont éliminés du tournoi en double catégorie WH après une nouvelle défaite face aux Coréens Kim et Lee.

BOCCIA : Les Bleus éliminés

Après deux défaites et une victoire dans le groupe A, classe BC3, les Français devaient battre les Britanniques dans un dernier match décisif pour rejoindre le carré final. Samir van der Beken, Sonia Heckel et Rodrigue Brenek ont pourtant subi un lourd revers 7-0 et voient la compétition s'arrêter.

