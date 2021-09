Jeux Paralympiques

Nouvelle médaille pour le duo de feu. Alexandre Lloveras et Corentin Ermenault ont fini à la troisième place de la course en ligne en tandem et s'adjugent la médaille de bronze pour une 49e breloque française à Tokyo. Ce sera la 16e et dernière pour le fructueux para cyclisme tricolore.

