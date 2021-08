Jeux Paralympiques

Vice-champion paralympique à Londres en 2012, Matt Stutzman, qui manie son arc à poulies avec les pieds, n'avait pas réussi à passer les huitièmes de finale cinq ans plus tard, aux Jeux de Rio. Et pour sa quête d'or qui se poursuit ce mardi à Tokyo, il a décidé de se remettre en forme. De 103 kg sur la balance au Brésil, son poids est descendu à 75 kg. Le "Armless archer" (l'archer sans bras), selon son pseudo sur les réseaux sociaux, a senti la différence dans la touffeur du terrain de tir à l'arc de Yumenoshima et ses 35 degrés au thermomètre lors du tour de classement vendredi.

"Je pense que je pourrais encore tirer 300 flèches de plus, c'est comme si je n'étais pas du tout fatigué, je suis prêt à remettre ça", plastronne-t-il après 72 d'entre elles tirées en 12 vagues de six, soit deux heures sous un soleil de plomb. "Je me sens presque comme Superman... Enfin pas tout à fait", se bidonne l'Américain, rarement à court de bon mots en face à face comme dans le documentaire salué par le public, "Rising Phoenix", distribué par Netflix en 2020.

Seul archer sans bras

Après avoir écarté l'Indien Shyam Sundar Swami au tour précédent, le Slovaque Marcel Pavlik l'attend d'abord en huitième de finale mardi, dernier jour du tournoi qui peut le conduire jusqu'à l'or. Au-delà de sa forme physique relative au Brésil, Stutzman attribue son élimination précoce en 2016 à une flèche en mauvais état. "Oui, le nock (l'encoche de la flèche) s'est cassé lors de mon dernier tir, décrit l'homme de 38 ans. Mais j'ai mis ça derrière moi car c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler".

Matt Stutzman Crédit: AFP

"J'ai effectué un très bon travail de préparation mentale ces deux dernières années, poursuit-il. Il suffit de faire de son mieux et d'espérer qu'à la fin de l'épreuve, tout se passe comme souhaité." Stutzman, dont la biographie sur les réseaux sociaux précise qu'il "fait tout avec les pieds", est aussi père de trois enfants qui n'ont pu l'accompagner au Japon en raison des restrictions liées à la pandémie. Carter (14 ans), Cameron (13 ans) et Alex (8 ans) ont dû rester à la maison dans l'Iowa. "Ce sont les premiers Jeux où je n'ai pas pu amener la famille", confie Stutzman, sacré champion du monde en 2015.

Source d'inspiration

Depuis qu'il a été à l'affiche de "Rising Phoenix", coup de projecteur sur les Jeux paralympiques à travers les parcours de neuf athlètes, Stutzman est devenu une source d'inspiration pour des millions de personnes dans le monde. "C'était un honneur d'y avoir participé car cela m'a donné l'occasion de raconter mon histoire de manière positive, souligne-t-il. Et j'espère que le monde entier voit ce que nous pouvons faire, et que cela les motive à être meilleurs eux aussi".

Plus inattendu, sa notoriété croissante a donné des idées à ses trois garçons : "ils pensent que nous devrions habiter un manoir", lâche-t-il en riant. "Ils me disent Papa, tu passes à la télé, il nous faut un manoir. Je suis obligé de leur dire que ce n'est pas comme ça que ça marche !"

