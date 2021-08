Jeux Paralympiques

La délégation française est assurée de remporter une nouvelle médaille. Reste à savoir sil celle-ci sera en or ou en argent. Le duo composé de Stéphane Houdet et Nicolas Peifer a répondu présent et disputera la finale du double du tournoi de tennis fauteuil. Ce sera vendredi face à leurs grands rivaux anglais.

Malgré une certaine tension au moment de conclure, les Français ont dominé leurs adversaires néerlandais Tom Egbering et Maikel Scheffers en deux sets (6-2, 6-4) et 1 heure 48 de jeu, mardi, à Tokyo. Sur leur lancée d'un début de tournoi survolé, ils se sont montrés solides et conquérants dans la première manche et menaient 5-1 avant de davantage peiner et de concéder trois jeux. Les champions paralympiques en titre ont finalement su faire parler leur expérience pour s'imposer.

Leurs grands rivaux anglais également au rendez-vous

"On est attendu mais on n'a fait que la moitié du travail, a prévenu Nicolas Houdet, porte-drapeau français, au micro de France Télévisions. On est heureux d'être en finale". Comme à Rio il y a cinq ans, les Français seront opposés, dans le match pour la médaille d'or, aux Britanniques Gordon Reid et Alfie Hewett, têtes de série numéro 1 et vainqueurs des Japonais Sanada et Kunieda (6-2, 6-1).

Ce dernier retrouvera d'ailleurs Nicolas Peifer en quart de finale du simple alors que les Français s'étaient inclinés cette année en finale de Roland-Garrros devant cette même paire. La rivalité franco-anglaise de la discipline n'est pas près de s'éteindre.

