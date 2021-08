PARA ATHLÉTISME : Kouakou roi inattendu du tour de piste

Il se présentait comme un espoir mais est déjà champion paralympique. Charles-Antoine Kouakoua a été sacré sur le 400m T20. Mal parti sous la pluie japonaise, le déficient intellectuel de 23 ans a signé un dernier 100m de feu pour s'imposer sur le fil en 47"63 soit une seconde de moins que son temps de qualification et que son précédent record personnel.

Jeux Paralympiques Kouakou, un tour en or IL Y A 3 HEURES

Le pensionnaire du club d'Anthony a devancé le Vénézuélien Luis Felipe Rodriguez Bolivar (47"71) et le Britannique Columba Blango (47" 81). La Marseillaise Stade a enfin retenti au milieu du Stade Olympique de Tokyo pour la cinquième médaille de l'athlétisme tricolore, la 33e au total pour 6 en or. Kouakou peut regarder Paris 2024 avec beaucoup d'appétit.

Sur les six représentants du sport adapté français à Tokyo, il est le troisième médaillé après Léa Ferney et Lucas Créange en tennis de table.

PARA CYCLISME : De l'or pour Lloveras et Ermenault

Après les trois médailles remportées cette nuit, l'équipe française de cyclisme a atteint les sommets dans l'épreuve de contre-la-montre. Alexandre Lloveras, déficient visuel, et son camarade Corentin Ermenault, ancien coureur pro, ont été sacrés en tandem à Oyama au terme des 32 kilomètres.

Le duo a débuté son aventure commune il y a moins d'un an mais était déjà devenu vice-champion du monde en juin. Il pourra oublier sa 4e décevante place sur piste en poursuite avec cette médaille d'or.

TENNIS FAUTEUIL : Houdet et Peifer au rendez-vous du remake

La délégation française remportera une autre médaille vendredi. Elle sera d'or ou d'argent car le duo composé de Stéphane Houdet et Nicolas Peifer s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis fauteuil en double en battant les Néerlandais Tom Egbering et Maikel Scheffersen en deux manches (6-2, 6-4).

Champions olympiques en titre, Houdet, 50 ans et porte-drapeau des Bleus à Tokyo, et Peifer, 30 ans, retrouveront leurs "victimes" de Rio, les Anglais Gordon Reid et Alfie Hewett qui les ont récemment battus en finale de Roland-Garros. Le duel pour le titre s'annonce forcément épique.

PARA NATATION : Médaille en chocolat pour Marais

Le seul nageur français engagé en finale ce mardi gardera malheureusement un petit goût amer. Florent Marais a frôlé le podium du 100m papillon S10. Parti à la ligne d'eau numéro 8, il a fini à la quatrième place en 57"86 soit 2 dixièmes de retard sur le bronze de l'Australien Col Pearse.

L'Ukrainien Maksim Krypak a survolé la course et signé un nouveau record du monde en 54''15. A 21 ans, Florent Marais, licencié à Antibes, pourra tenter de se consoler avec le 100m dos, le 400m et le 200m 4 nages.

PARA TENNIS DE TABLE : Quatre nouvellles médailles assurées

La moisson des pongistes français promet de continuer. Aux sept médailles décrochées en individuel, ils en ajouteront quatre autres par équipes car trois paires et un trio se sont qualifiés pour les demi-finales ce qui leur assure au minimum le bronze.

Sacré lundi en simple classe 2, Fabien Lamirault accrochera une nouvelle récompense autour de son cou en compagnie de son compère Stéphane Molliens dans la même catégorie. Les deux hommes affronteront la Slovaquie mercredi.

En classe 8, Clément Berthier et Thomas Bouvais ont pris le dessus sur les Suédois (2-1) et retrouveront les Ukrainiens. En classe 4-5, le trio composé Florian Merrien, Maxime Thomas et Nicolas Savant-Aira tentera de battre la Corée pour rejoindre la finale après avoir sorti le Nigéria (2-0).

Chez les femmes, dans la classe 6-8, Thu Kamkasomphou et Anne Barnéoud ont dominé les Coréennes (2-0) et affronteront les Chinoises en demi-finales. Ce sera également mercredi pour une nouvelle journée qui s'annonce chargée.

Jeux Paralympiques Peifer et Houdet en finale, la paire française défendra son titre en tennis fauteuil IL Y A 4 HEURES