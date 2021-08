Il l’a fait ! Champion du monde de la discipline en 2020 à Milton, au Canada, Alexandre Leauté s’est offert le premier titre paralympique de sa carrière en remportant la poursuite individuelle des Jeux de Tokyo 2021. Déjà tombeur du record du monde en qualifications, le Tricolore a de nouveau baissé la marque en finale, s’imposant en 3’31’’478 face à l’Australien Darren Hicks, qui n’a jamais été en mesure de s’opposer à la force du Français. Il s‘agit de la première médaille d’or de l’équipe de France au Japon. Et elle en promet d’autres.

Décidément, le cyclisme sur piste assume son statut de place forte du sport paralympique français. Après avoir ouvert le compteur de médaille de l’équipe de France mercredi avec le bronze décroché par Marie Patouillet, c’est maintenant le premier titre pour les paracylistes tricolores, et plus particulièrement par Alexandre Leauté. Parmi les favoris de la poursuite individuelle du fait de son statut de champion du monde, le Français l’était encore plus après sa démonstration en qualifications.

Record du monde en qualifications et en finale

Epoustouflant de puissance, le Breton y avait explosé le record du monde de plus de quatre secondes ! Un record du monde pourtant assez récent (janvier 2020) mais qui aura été battu par les trois premiers des qualifications, le Français donc mais aussi Hicks, qui courrait avec lui, et le Chinois Liang. Mais c’est bien le Tricolore qui a été le plus rapide en 3’31’’857, et largement, avec plus d’une seconde et demie de marge sur l’Australien. Enfin, le plus rapide grâce à la disqualification du Belge Ewoud Vromant. Alors qu’il avait repris son record du monde au Français, Vromant a été exclu en raison d’une position interdite. Un coup dur qui a donc offert un nouveau duel entre Leauté et Hicks en finale. Sans plus de suspense qu’en qualifications.

Parti comme une balle, pas du tout inhibé par l’enjeu même s'il découvrait ce jeudi les Jeux Paralympiques, le Français a rapidement creusé l’écart sur l’Australien et le seul suspense qui a animé la finale aura été la quête d’un nouveau record du monde du Tricolore de 20 ans. Un record qui est finalement tombé en 3’31’’478, presque quatre secondes de mieux que son adversaire, pour lui offrir son premier titre paralympique. Un sacre attendu depuis un an et son titre mondial mais surtout une vraie libération pour l’équipe de France, qui débloque son compteur de médaille d’or. Vu ses performances sur les autres épreuves aux Mondiaux, ce n’est peut-être que le début d’un razzia. Et on ne demande que ça.

