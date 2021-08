La pluie de podiums continue pour le tennis de table français lors de ces Jeux Paralympiques. Après les quatre médailles de bronze glanées ce week-end et les superbes titre de vice-champions paralympiques de Léa Ferney et Matéo Bohéas, c’était au tour du numéro 1 mondial, Fabien Lamirault, de s’offrir une place sur le podium à Tokyo. Et pas n’importe laquelle : opposé au Polonais Rafal Czuper, le champion paralympique a remporté sa finale en cinq sets pour garder son titre de simple en classe 2, et marquer encore un petit peu plus l’histoire du para tennis de table français (11-6, 12-14, 11-5, 7-11, 11-9).

Devenu paraplégique à 17 ans à la suite d’un accident de la route, Lamirault a débuté le tennis de table dès le centre de rééducation, pour ne plus jamais lâcher cette discipline, où il ne cesse de briller. Médaillé de bronze aux Jeux de Londres (2012), il est venu à Tokyo avec le statut de double champion paralympique après sa victoire à Rio en simple et par équipes aux côtés de Jean-François Ducay et Stéphane Molliens. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il l’a assumé.

Troisième titre paralympique

Opposé au Polonais Rafal Czuper, déjà victime de ses coups de raquette en finale à Rio, Fabien Lamirault a donc remis ça ce lundi. Après avoir largement dominé son premier set face au numéro deux mondial (11-6), le para-pongiste français a eu un petit coup de mou lors de la seconde manche (14-12) avant de se reprendre en collant un 11-5 pour remettre les pendules à l’heure au troisième set.

Mais Czuper, qui connaît parfaitement son adversaire (quatrième finale internationale entre les deux hommes), a poussé Lamirault à un cinquième set décisif (7-11). Au bout du suspense, le para-pongiste tricolore s’est offert trois balles de match pour asséner un ultime coup de grâce au Polonais et remporter son troisième titre paralympique avant d’entamer la compétition par équipes (11-6, 12-14, 11-5, 7-11, 11-9). Lamirault, qui a déclaré "être soulagé de l'avoir fait", a offert par la même occasion la quatrième médaille d’or à la délégation française lors de ces Jeux de Tokyo.

