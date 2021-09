Para athlétisme : Adolphe enfin médaillé, 9e pour Fairbank

Cinquième aux Jeux de Rio en 2016, disqualifié dimanche dernier sur le 400m, Timothée Adolphe a rebondi et tient enfin sa médaille paralympique. Le Français et son guide Bruno Naprix ont terminé deuxièmes de la finale du 100m T11 , derrière l'intouchable grec Anathasios Ghavelas, auteur du record du monde (10"82).

Le duo bleu a tout de même battu son record personnel (10"90), et n'a "pas de regret", d'après les mots d'Adolphe après la course : "Ils étaient plus forts que nous, il faut le reconnaître. C'est une belle médaille."

Jeux Paralympiques Adolphe se contente de l'argent sur 100m, neuvième médaille paralympique pour Fairban IL Y A 2 HEURES

Pierre Fairbank a lui aussi décroché une médaille, en bronze, sur 800m T53. Le Français, grâce à un gros finish, s'est offert la troisième place, et sa neuvième médaille paralympique ! Il a en effet remporté, sur 200m, 400m ou 800m notamment, une médaille d'or à Sydney, trois médailles d'argent (2000, 2004, 2016) et quatre de bronze (2000, 2004, 2008, 2016). Sur 800m T54, Julien Casoli, rapidement distancé, a terminé 8e.

Para cyclisme : le relais en argent

Le bilan du para cyclisme bleu ne cesse de s'étoffer. Après les médailles de bronze décrochées par Alexandre Léauté et Marie Patouillet dans la nuit de jeudi, le relais mixte H1-5 a ajouté de l'argent au tableau . Riadh Tarsim, Florian Jouanny et Loïc Vergnaud se sont offert la deuxième place après un finish énorme du dernier cité, qui a croqué son adversaire américain dans la dernière bosse.

Vernaud remporte sa troisième médaille d'argent, Jouanny complète sa collection (or, argent, bronze). Tarsim, lui, obtient sa première médaille à Tokyo. Le relais offre une 14e médaille au para cyclisme français sur ces Jeux.

Florian Jouanny a collectionné les médailles aux Jeux Paralympiques de Tokyo Crédit: Getty Images

Para natation : Marais en bronze, Roulet déçue

"J'avais cette malédiction d'être toujours quatrième, et là, ça passe", s'est félicité Marais à l'issue de la course. Grâce à un dernier 50m de folie, Florent Marais est parvenu à décrocher, à quelques centimètres près, la médaille de bronze sur le 100m dos S10 . Le nageur français a brisé le mauvais sort., s'est félicité Marais à l'issue de la course.

Si Marais a connu le bonheur, Anaëlle Roulet, l'autre espoir de médaille du jour en para natation, est sortie frustrée du bassin. Elle n'a pu faire mieux que 5e lors de la finale du 100m dos, devant l'autre Française Emeline Pierre (8e), et loin derrière la favorite hongroise Bianka Pap.

Qualifiée pour la finale du 100m papillon avec le dernier temps, Claire Supiot a terminé à la 8e place. La Française arborait pourtant un grand sourire, et pour cause : elle a battu son record personnel. Et surtout, 33 ans après avoir participé aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, cette participation à une finale des Paralympiques était déjà une très belle récompense pour la nageuse de 53 ans.

La Française Claire Supiot visera une médaille aux Jeux Paralympiques Crédit: Getty Images

Para taekwondo : Kong reste dans la course

Bopha Kong n'est pas passé loin d'agrémenter son immense palmarès d'une médaille paralympique, pour la première du taekwondo aux Jeux. Battu d'entrée par l'Egyptien Mohamed Elzayat, le quadruple champion du monde a dû passer par les repêchages. Il l'a d'abord emporté 37-24 face à l'Ouzbek Zukhriddin Tokhirov, avant de battre l'Azéri Imamaddin Khalilov (29-26) pour s'offrir un match pour la médaille de bronze. Mais le Russe Daniil Sidorov, vainqueur 33-23, s'est révélé trop fort.

Para badminton : Loquette et Toupe battus

Vainqueur lors de son premier match, Méril Loquette (SU5) n'a pas réussi à enchaîner. Le Français s'est incliné face au numéro 1 mondial Anrimushti Dheva. Il lui reste un match de groupe pour se qualifier. David Toupe (WH1), qui a expliqué avoir été "embêté par une petite douleur", a également perdu face au Japonais Osamu Nagashima pour son entrée en lice dans ces Jeux.

Faustine Noël, victorieuse en double pour son entrée en lice mercredi, a aussi connu la défaite pour son premier match en simple (SL4). Elle a cédé face à l'Indonésienne Sadiyah Khalimatus, 2-0. Elle s'est malgré tout consolée avec le double : vainqueur de son deuxième match avec Nicolas Mazur, elle disputera les demi-finales. Thomas Jakobs (WH2) est lui éliminé, après sa deuxième défaite en deux rencontres : il a été battu en 24 minutes seulement par le Japonais Daiki Kajiwara. Il lui reste le double pour accrocher une médaille.

Boccia : la France perd sa première

L'équipe de France de boccia (un sport proche de la pétanque), pour sa toute première rencontre aux Jeux Paralympiques, s'est inclinée ce jeudi face à la Thaïlande (4-2).

Jeux Paralympiques Derniers mais fiancés : un guide capverdien demande sa partenaire en mariage à l'issue du 200m IL Y A 4 HEURES