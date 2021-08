Jeux Paralympiques

Para tennis de table : Lamirault seul sur le toit du monde

"C'est une grosse satisfaction, c'était l'objectif, on était venu pour ça", s’est réjoui le numéro un mondial. Il est le maître de la classe 2 et l’a encore prouvé. Fabien Lamirault a remporté son deuxième titre paralympique consécutif en simple après avoir dominé le Polonais Rafal Czuper au terme d’un remake de la finale des Jeux de Rio. Mais, cette fois, le numéro un mondial a dû batailler jusqu’au bout des cinq sets pour marquer encore un petit peu plus l’histoire de sa discipline et ramener une quatrième médaille d’or à la délégation française (11-6, 12-14, 11-5, 7-11, 11-9), qui peut remercier ses athlètes du tennis de table. Avec une septième médaille, les para pongistes sont plus qu’au rendez-vous à Tokyo.s’est réjoui le numéro un mondial.

Devenu paraplégique à 17 ans à la suite d’un accident de la route, Fabien Lamirault est tombé amoureux de ce sport en centre de rééducation, avant de dominer sa discipline. Médaillé de bronze aux Jeux de Londres, il est venu à Tokyo avec le statut de double champion paralympique après ses victoires en simple et par équipes aux côtés de Jean-François Ducay et Stéphane Moliens. Pour terminer son olympiade de la meilleure des manières, il ne lui reste plus qu’à réaliser le doublé, avec la compétition par équipes.

Cécifoot : Les Bleus déjà éliminés

Le "groupe de la mort" a eu raison de l’équipe de France de football à cinq. Après la claque reçue par le Japon en ouverture de leur tournoi (0-4), les Bleus du Cécifoot n’ont pas réussi à se relever sur le terrain de l’Aomi Urban Sports Park. Opposés à la Chine, championne du monde en titre, ils ont livré un match intense mais perdu à la toute fin du temps additionnel après avoir encaissé un but de Zhu (0-1).

"Il y a de la frustration, mais il ne faut pas rougir. Au moins, aujourd'hui, on a vu des guerriers qui mouillent le maillot et veulent défendre la France", a déclaré Frédéric Villeroux, le capitaine des Bleus. Conséquence tout de même : avec cette deuxième défaite, l’équipe de France est déjà éliminée de la compétition avant d’affronter le Brésil dans la nuit de lundi à mardi pour tenter de finir en beauté.

Para natation : Quatre finales mais une seule médaille

Après une nuit plus que prolifique avec quatre Français qualifiés suite aux séries, la journée n’a pas été à la hauteur des attentes. Le premier à s’élancer en finale était Ugo Didier. Mais le nageur de 19 ans, médaillé d’argent en 400 mètres ce mardi pour ouvrir le compteur de médailles de la natation française n’a pas réussi à glaner une deuxième breloque à Tokyo. Qualifié sur 100 mètres dos S9, l’étudiant en ingénierie, a terminé quatrième de sa finale avec un temps de 1’02’’20 le plaçant à quatre petits centièmes du podium. Déçu, Ugo Didier, qui a déclaré être "mécontent de sa performance", aura l’occasion de se faire justice dès mercredi lors du 200 mètres quatre nages, où il compte bien "aller chercher le podium".

Ce fut ensuite au tour de David Smétanine de prendre part à la finale du 200 mètres nage libre S4. Qualifié in extremis avec le 8e temps des séries, le nageur paraplégique français de 46 ans n’a pas réussi à faire mieux que la dernière place (3’14’’81) d’une course totalement dominée par l’Israélien Dadaon, qui a explosé de record du monde de près de six secondes (2’44’’84). Mais pour ses cinquièmes Jeux Paralympiques, Smétanine (huit médailles aux Jeux en carrière, dont un titre) aura une chance de gonfler son palmarès dès jeudi, lors du 50 mètres nage libre, sa distance fétiche.

En finale du 50 mètres papillon S6, Laurent Chardard, alias "Baby Shark", a, lui, été tout proche de l’exploit. Pour sa toute première finale paralympique, le nageur français, attaqué par un requin en 2016 alors qu’il faisant du surf à la Réunion, a terminé au pied du podium, en 32’’29, d’une finale dominée par les Chinois Jingang Wang (30’’81) et Hongguang Jia (31’’54). "Je suis content de ma performance, ce n'est pas forcément cette course que je préparais. J'espère faire beaucoup mieux sur le prochain 50 mètres papillon que je disputerai", a-t-il prévenu au terme de sa course.

Puis Alex Portal est arrivé. Et avec lui, les espoirs de toute la délégation tricolore. Du haut de ses 19 ans, le nageur français a livré une course impressionnante sur 200 mètres quatre nages SM13, réalisant un dernier passage en crawl supersonique pour laisser l'Américain Abrahams (2'12''67) et le Néerlandais van Wanrooij (2'10''79) sur le carreau. Avec un temps de 2’09"92, Portal a pulvérisé son record personnel de près d’une seconde et remporte l'argent . Mais la marche était trop haute pour rattraper l’intouchable Biélorusse Boki, auteur du record du monde en 2’02’’70. En attendant Paris 2024 ?

Equitation : Triste dernière place pour Zenati

Unique représentante française en finale de l’épreuve de dressage Grade III, Chiara Zenati n’est pas parvenue à maîtriser son cheval, Swing Royal, en début de passage. Pour un résultat aussi décevant que logique : avec 70.187 points, la Française a terminé à la huitième et dernière place d’une finale dominée par la Danoise Jorgensen (84.347).

Tir à l’arc : Chupin dans l’histoire, puis battue

Julie Chupin avait pourtant parfaitement lancé la journée des Bleus, en établissant un nouveau record paralympique en tir à l’arc à poulie lors de son huitième de finale face à la Chinoise Li Xinru. Vainqueure 145 à 138, la Française n’a laissé aucune chance à sa concurrente pour rallier les quarts de finale (29-28, 30-27, 28-25, 29-30, 29-28).

Malheureusement, la sportive de Montcoutant (Nouvelle-Aquitaine), a vu son parcours s’arrêter quelques heures plus tard, battue par la Britannique Phoebe Paterson Pine (139-141) aux portes du dernier carré paralympique. Les montagnes russes.

Tennis en fauteuil : Houdet et Peifer assurent

Troisième tour parfaitement maîtrisé pour les tricolores Nicolas Peifer et Stéphane Houdet, malgré la chaleur tokyoïte qui a obligé les organisateurs à retarder les rencontres du jour. Le premier s’est facilement imposé face au Japonais Takuya Miki, en deux sets (6-2, 6-3) tandis que le second n’a fait qu’une bouchée de l’Espagnol Martin de la Puente (6-3, 6-0) pour continuer leur chemin vers le graal paralympique.

Du côté des femmes, le deuxième tour a été trop compliqué pour la Française Emmanuelle Morch, qui n’a jamais réussi à résister à la troisième meilleure joueuse mondiale de tennis fauteuil, Aniek ven Koot. Après un premier set un petit peu accroché (6-3), la Néerlandaise est montée en intensité pour claquer un 6-0 à Morch, contrainte de s’incliner en 58 petites minutes de jeu sur le court du tennis-park d’Ariake.

Boccia : Opération insuffisante pour van der Beken

"L’objectif est clair : on vise une médaille !" La directrice sportive de la boccia à la Fédération française d’handisport a annoncé de grandes attentes pour les représentants tricolores à Tokyo. Pour sa première participation à ce sport, qui peut s’apparenter à la pétanque, Samir van der Beken a tenté de lui donner raison. Mais le joueur de Villepinte, atteint d’une myopathie, a remporté la première rencontre française de l'histoire des Jeux Paralympiques face au Grec Anna Ntenta sur le score de quatre à deux. Un résultat cependant insuffisant pour atteindre les phases finales de la compétition.

Para athlétisme : Casoli et Kouakou s’offrent une finale

Série réussie pour Julien Casoli. Le para-athlète français a signé le troisième meilleur temps de sa course pour se qualifier en finale du 1500 mètres dans la catégorie T53/T54. Il peut légitimement rêver d’un troisième podium paralympique, après ses médailles de bronze à Pékin (4x400m) et à Londres (5000m). Dénouement ce mardi.

De son côté, Charles-Antoine Kouakou a parfaitement géré sa course sur 400 mètres T20 avec un bon chrono de 48’’85, deuxième meilleur temps de sa série derrière l’Espagnol Ramirez Rodriguez. Lui aussi sera en finale de sa discipline pour un dernier tour de piste prévu ce mardi, à 12h11.

Para tir sportif : nuit compliquée pour les Bleus

Qualifié haut la main en phase de duels après une troisième place en qualifications, Didier Richard n’a pas réussi à faire mieux que la 7e place de l’épreuve du tir à 10 mètres debout SH1, avec une notre de 140,6. "Je suis très déçu de la finale, pour moi et pour les coaches", a-t-il réagi alors que la médaille d’or a été remportée par le Chinois Chao Dong (246,4, record paralympique).

Autre chance de médaille, Tanguy de la Forêt est également parvenu à atteindre la phase de duels mais le Français n’a pas réussi à faire mieux qu’une cinquième position en carabine à air comprimé debout mixte 10m R4 SH2, avec un total de 188,6. Quant à Kévin Liot et Alain Quittet, les deux tireurs français n’ont pas réussi à se qualifier en finale de leur discipline, terminant respectivement 9e et 13e de leur phase éliminatoire.

