Paracyclisme sur piste : Leaute en or massif

Si la nuit avait été prometteuse avec un record du monde pour Alexandre Leaute (C2) en qualifications et des performances intéressantes pour Foulon et Le Cunff sur le kilomètre (6e et 8e), la matinée aura elle été grandiose pour le paracyclisme français. Alors qu’il aurait dû être opposé en finale de la poursuite individuelle au Belge Ewoud Vermant, finalement disqualifié, Leaute n’a fait qu’une bouchée de l’Australien Darren Hicks pour s’offrir son premier titre paralympique . Et le champion du monde 2020 s’est même permis d’abaisser encore un peu plus son propre record du monde établi le matin même…

Jeux Paralympiques Et de 4 pour la France : Axel Bourlon décroche l'argent en powerlifting IL Y A 3 HEURES

Natation : Pas d’exploit pour Smetanine

Seul Français engagé ce jeudi au Centre Aquatique de Tokyo, David Smetanine (S4) n’a, sans vraiment de surprise, pas été en mesure de lutter pour une médaille sur le 100m nage libre. Le Grenoblois de 46 ans n’est plus au même niveau sur la distance qu’en 2008, lorsqu’il avait décroché le titre paralympique sur la distance à Pékin. Mais le Français n’a pas grand-chose à regretter, ni à se reprocher.

Légèrement décevant en série où il a pris la 4e place de sa course en 1'32''52, le Tricolore abordait la finale sans pression au couloir 1 et il a eu le mérite de prendre sa chance, crânement. Plutôt bien parti, comme en série, il pouvait encore rêver de bronze à la mi-course mais Smetanine a coincé par la suite, à partir du virage. Finalement 6e de la finale, il réussit toutefois un temps (1'29''47) bien plus conforme à son niveau qu’en série. Pour le podium, il aurait fallu descendre sous les 1"27'', un chrono qu’il n’a pas réussi en grand championnat depuis les Jeux Paralympiques de Rio. A l’époque, cela n’avait pas suffi (4e). Pas franchement de regret donc.

Le Français David Smetanine, lors des Mondiaux 2019 à Londres Crédit: Getty Images

Paratennis de table : Bouvais et Savant Aira qualifiés, Berthier et Lafaye éliminés

Destin contrasté pour les Français cette après-midi, qui ont gagné 3 de leurs 6 matchs. Vainqueur sans trembler du Thaïlandais Charitsat (11-7, 11-8, 11-8), son deuxième succès en deux rencontres, Thomas Bouvais s’est offert son billet pour les huitièmes de finale en Classe 8. Encore battu, cette fois par le Chinois Peng (11-4, 11-5, 12-10), Clément Berthier est en revanche bon dernier de son groupe. Opposé au Turc Caliskan dans un match capital pour la 2e place qualificative du groupe, Nicolas Savant Aira (Classe 5) a souffert mais le Français s’en est sorti au terme d’un match à rallonge (9-11, 11-1, 11-6, 10-12, 11-7) et verra les quarts de finale.

Elle aussi vainqueure au terme d’un gros combat de la Néerlandaise van Zon (7-11, 12-10, 11-8, 8-11, 14-12), Anne Barneoud (Classe 7) garde les cartes en main pour la qualification. Il lui suffira de battre la Mexicaine Perez Villalba pour rejoindre des quarts de finale qui semblent bien loin pour Gilles de la Bourdonnaye. Le mythique pongiste français (Classe 10) s’est incliné pour son retour aux Paralympiques, face au Polonais Chojnowski (6-11, 8-11, 11-8, 4-11) et se met déjà en danger dans la course à la qualification. C’est en revanche déjà fini pour Isabelle Lafaye (Classe 2), encore battue sèchement, cette fois par l’Argentine Garrone (6-11, 13-15, 4-11).

La Française Isabelle Lafaye, lors des Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 Crédit: Getty Images

Rugby fauteuil : Les jours se suivent et se ressemblent pour les Bleus

Décidément, l’équipe de France aime bien passer tout près d’une énorme performance. Au lendemain d’un superbe duel livré aux champions du monde japonais, les Bleus ont remis ça ce jeudi avec un nouveau match très disputé face à l’Australie. Malheureusement, comme la veille (51-53), les Français se sont encore inclinés de deux petits points (48-50). Le scénario a toutefois été moins cruel avec Jonathan Hivernat (29 pts), Sébastien Verdin (11) et leurs équipiers.

Le Français Jonathan Hivernat, face à l'Australie lors du match de poule du tournoi de rugby fauteuil aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 Crédit: Getty Images

Alors qu’ils avaient laissé filer la victoire dans la dernier quart-temps face au Japon, les Français ont cette fois passé la dernière période à tenter de recoller aux Australiens, sans jamais y parvenir. Les Bleus ont pourtant fait jeu égal lors des trois premières (36-36 au début de l’ultime période) mais ils ont fini par payer leurs pertes de balles (4, contre 1 pour l’Australie). Avec cette défaite, la route de la qualification se complique mais rien n’est fait. Il faudra battre le Danemark et espérer un succès du Japon sur l’Australie pour arriver à une égalité à trois équipes à 2 points. Cela se jouerait alors au point-average.

Powerlifting : Bourlon, l’argent inattendu

Quelle surprise ! Axel Bourlon (Classe PWL) a offert à l’équipe de France sa 4e médaille dans ces Jeux Paralympiques en décrochant l'argent en powerlifting , dans la catégorie des - de 54 kg. Le Tricolore, vice-champion d'Europe en 2018, a soulevé 165 kg - son nouveau record - pour prendre une inattendue 2e place derrière l'intouchable Kazakh David Degtyarev (174 kg). Il ne s’en ait pas fallu de grand-chose puisque le 4e a soulevé 164 kg mais le Tricolore s’offre sa première médaille paralympique, dès sa première compétition.

Axel Bourlon médaillé d'argent en powerlifting aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 Crédit: Getty Images

Equitation : Les Bleus passent à côté

Déception pour l’équipe de France. Si les Tricolores ne s’attendaient pas forcément à décrocher une médaille ce jeudi, voir les deux Français engagés passer à côté d’une qualification pour le concours individuel Freestyle est franchement décevant. Auteur d’un score de 68,695, Vladimir Vinchon (Grade IV) a longtemps cru pouvoir accrocher ce top 8 synonyme de concours Freestyle. Mais le Tricolore a vu la qualification lui échapper au tout dernier moment, après le passage du dernier concurrent. Il termine finalement à la 9e place, à un peu plus d’un point de la qualification.

Le Français Vladimir Vinchon, lors du concours de dressage lors des Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 Crédit: Getty Images

Le scénario a peut-être été encore plus cruel avec Céline Gerny. 6e en Freestyle et 8e en Individuel Test lors des Jeux Paralympiques 2016 à Rio, la Française n’a elle-même pas pu concourir. Visiblement trop lente pour s’élancer, n’ayant à priori pas entendu le premier signal du départ, la Tricolore a quitté le Parc équestre en larmes après la décision des juges de l’éliminer.

Jeux Paralympiques Le tandem et ses champions valides, filon de médailles IL Y A 3 HEURES