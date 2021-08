Para triathlon : Hanquinquant sans concurrence

Il ne le savait pas encore en franchissant la ligne d'arrivée, mais Alexis Hanquinquant allait être le premier médaillé d'une longue et belle journée tricolore. Identifié comme l'homme à battre, le triple champion du monde de para triathlon n'avait encore jamais participé aux Jeux Paralympiques avant Tokyo. Mais pour une première, Hanquinquant, en catégorie PTS4, a fait honneur à son statut en l'emportant en solitaire, en moins d'une heure (il était le seul), sans jamais revoir l'un de ses adversaires après la natation.

Ce triomphe a certainement donné quelques idées à ses compatriotes. Un peu plus tard dans la matinée, c'était au tour d'Annouck Curzillat et sa guide Céline Bousrez, classées en catégorie PTVI, de briller. Alors qu'elles espéraient pouvoir batailler pour le podium, les deux Françaises ont finalement arraché la médaille de bronze au nez des Britanniques pour deux petites secondes, à l'issue d'un énorme sprint qui a provoqué une joie... extatique aux Tricolores.

Para tennis de table : des titres en vue et des podiums à foison

Si la délégation française peut désormais se targuer de tutoyer la vingtaine de médailles, elle peut grandement remercier les pongistes tricolores. La plus grosse surprise est venue de l'exploit de Léa Ferney, première athlète féminine française de sport adapté à décrocher une médaille, l'argent, aux Jeux Paralympiques. Alors qu'elle était issue du tournoi de qualification, la benjamine de l'équipe de France (17 ans) a buté en finale de la classe 11 sur la numéro 1 mondiale, Elena Prokofeva (3-1).

Chez les hommes, deux médailles d'or seront en jeu dans les jours à venir. Fabien Lamirault (classe 2), tout d'abord, pourra défendre en finale son titre glané à Rio et tenter de s'offrir un troisième sacre paralympique, après avoir vécu un tournoi très maîtrisé jusqu'ici. De son côté, Mateo Boheas (classe 10) est déjà assuré de réaliser la meilleure performance de sa carrière, lui qui s'était arrêté en quarts de finale à Tokyo, en individuel.

Eux ont tous les quatre conclu leur épopée nippone par une médaille de bronze. Maxime Thomas (classe 4) collectionne ce métal après l'avoir déjà empoché à Rio en individuel, et par équipes à Pékin ainsi qu'à Londres. Lucas Créange (classe 11) a, lui, frôlé l'exploit en perdant au cinquième set face au numéro 1 mondial de sa catégorie. Anne Barneoud (classe 7) a subi la loi de la numéro 4 mondiale en quatre sets. Enfin, la vétérante des pongistes français, Thu Kamkasomphou (classe 8), a remporté sa sixième breloque paralympique, à 52 ans et plus de deux décennies après son premier sacre à Sydney !

Para athlétisme : une dernière danse argentée pour Le Fur, Timothée Adolphe maudit

Elle a été l'une des têtes de proue de l'handisport tricolore pendant plus d'une décennie. Marie-Amélie Le Fur a donné son clap de fin à l'aventure paralympique en tant que sportive. Si la championne est déjà présidente du Comité paralympique et sportif français, elle avait à coeur de boucler sa carrière avec une neuvième médaille dans la compétition. Alors, à Tokyo, la triple championne paralympique (100m, 400m, saut en longueur) a choisi de ne s'engager que sur la longueur (en T64), où elle a brillé (6m11) à quelques centimètres de son record du monde, mais la Néerlandaise Fleur Jong a sauté à 6m16 pour établir une nouvelle marque mondiale de référence et subtiliser son record ainsi que l'or à la Française.

Le Fur a marqué l'histoire des jeux par son palmarès exceptionnel, là où d'autres voient leur histoire marquée par la malchance paralympique. Timothée Adolphe venait à Tokyo dans le but de se venger après sa disqualification à Rio, il y a cinq ans. Mais l'athlète mal-voyant au palmarès fourni (champion du monde, quintuple champion d'Europe, 20 fois champion de France) a de nouveau connu une terrible désillusion. Alors qu'il avait remporté sa série de 400m sans sourciller (en T11), Adolphe a été déclassé pour avoir franchi la ligne d'arrivée en n'étant plus lié à son guide. La malédiction se poursuit donc pour le "Guépard blanc", qui a encore l'opportunité de se racheter sur 100m après ce "cauchemar".

En finale du 100m, le Français Dimitri Jozwicki (T38) a terminé 4e, loin derrière le trio de tête et le Britannique Thomas Young, titré avec un chrono de 10"94. Il reste néanmoins satisfait de sa performance, avec dans le viseur les prochains Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Quant à Julien Casoli (T54), il a chuté dans le final du 5000m.

Para cyclisme sur piste : un tandem en bronze, la médaille en chocolat en vitesse par équipes

Alors qu'ils ne s'entraînent ensemble que depuis moins d'un an et demi, Raphaël Beaugillet et son pilote François Pervis ont réussi à se parer de bronze sur l'épreuve du Kilomètre B, en terminant derrière deux tandems britanniques. En revanche, l'équipe de France de vitesse, composée du champion paralympique de la poursuite individuelle Alexandre Léauté, Kevin Le Cunff et Dorian Foulan en or sur la poursuite C5, a échoué au pied du podium après avoir mené durant quasiment toute la finale B face à l'Espagne. Le dernier relais tricolore leur aura été fatal.

Para aviron : deux finales à venir

Après avoir été reversée en repêchages, la rameuse tricolore Nathalie Benoit (PR1) a écrasé la concurrence et s'est qualifiée pour la finale en skiff, qui aura lieu dimanche matin sur les coups de 3h50. De leur côté, les Français de quatre avec barreur mixte (PR3) ont signé un nouveau record paralympique également en repêchages, et tenteront de ramener une médaille lors de la finale prévue dimanche à 4h50.

Rugby fauteuil : fin d'aventure amer

Malgré des débuts de tournoi prometteurs, l'équipe de France de rugby fauteuil ne repart de Tokyo qu'avec une 6e place, après sa défaite (anecdotique ?) samedi contre le Canada (49-57). Auparavant, les coéquipiers de Jonathan Hivernat avaient successivement tenu tête au Japon (51-53), champion du monde en titre, et à l'Australie (48-50), double championne paralympique en titre, avant de s'imposer face au Danemark au bout du suspense (52-50). Des résultats pas suffisants néanmoins pour espérer un podium, mais au vu de la progression de cette équipe tricolore, tous les espoirs seront permis à Paris en 2024.

