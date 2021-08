"Betty Moutoumalaya ouvrira la cérémonie de passation des Jeux paralympiques en interprétant la Marseillaise en chansigne. Cet art de traduire la musique avec le corps, les expressions du visage, les émotions, donne accès à la musique à tous", ont annoncé les organisateurs des Jeux de Paris 2024 dans un communiqué.

Comme la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, celle des Paralympiques doit marquer le passage de relais entre les capitales nippone et française. Dix minutes de célébration seront donc proposées par la prochaine ville hôte au Trocadéro et retransmises dans le cadre de la cérémonie. "Les athlètes nous démontrent par le sport que le handicap ne fait pas l'identité d'une personne. Je veux porter par mon art, le même message", a livré Betty Moutoumalaya, formatrice en langue des signes et habitante de la région parisienne.

C'est à la suite d'un de ses courriers envoyé au comité d'organisation pour faire découvrir cet art que ce choix s'est imposé selon son président Tony Estanguet. "J'ai été tout de suite marqué par sa capacité à transmettre des émotions sans un mot, a-t-il expliqué. L'inviter à participer à la cérémonie était une évidence".

