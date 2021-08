0

C’est le nombre de défaite du Brésil en foot à 5 (aussi appelé cécifoot) depuis son introduction au programme des Jeux Paralympiques, à Athènes, en 2004. Il y a cinq ans, il avait été titré à Rio en battant l’Iran en finale.

0,05

C’est la taille, en centimètres, du diamètre de la cible que doivent viser les athlètes en para-tir à la carabine à air comprimé. Pour vous donner un ordre d’idée, cela représente la taille du point à la fin d’une phrase lorsque l’on tape sur ordinateur. Comme ci-dessous.

.

1

Comme le nombre d’athlète ayant réussi l’exploit d’obtenir une médaille aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Il s’agit du Hongrois Pal Szekeres. Médaillé de bronze en fleuret par équipes aux JO de Séoul en 1988, il est victime d’un accident de la route en 1991. Forcé d’évoluer en fauteuil roulant, il poursuit sa route aux Paralympiques où il décroche une médaille d’or en fleuret à Barcelone en 1992 ainsi que l’or en fleuret et en sabre à Atlanta en 1996. Une performance unique dans l’histoire.

Le Hongrois Pal Szekeres, seul athlète médaillé aux JO et aux Paralympiques Crédit: Getty Images

2

Comme le nombre de fois où Tokyo a accueilli les Jeux Paralympiques. Déjà hôte lors de la 2e édition en 1964, la capitale japonaise devient la première ville à organiser à deux reprises l’épreuve. En revanche, un pays l’avait déjà fait puisque les Etats-Unis et la Grande-Bretagne avaient conjointement organisé l’épreuve en 1984 avant les JO d’Atlanta en 1996 et ceux de Londres en 2012.

2,46

C’est la taille, en mètres, de l’Iranien Morteza Mehrzad Selakjani, deuxième plus grand homme en vie et plus grand paralympien de l’histoire. De quoi l’aider en volleyball assis, où il a décroché la médaille d’or à Rio en 2016.

2m46 pour le volleyeur handisport iranien Morteza Mehrzad Selakjani, 2e plus grand homme en vie du monde Crédit: Getty Images

6

C’est le nombre d’athlètes qui composeront l’'équipe des réfugiés paralympiques. Ibrahim Al Hussein, Anas Al Khalifa et Alia Issa (nés en Syrie), Parfait Hakizimana (Burundi), Abbas Karimi (Afghanistan) et Shahrad Nasajpour (Iran) participeront aux épreuves de para-athlétisme, para-canoë ou para-natation.

55

C’est le nombre de médailles décrochées par la nageuse Trischa Zorn. L’Américaine, qui a participé à 7 paralympiades entre 1980 et 2004, a récolté 32 médailles d’or, ce qui fait également d’elle l’athlète la plus titre de l’histoire des Jeux Paralympiques.

71

C’est le record de titres décrochés par l’équipe de France au cours d’une même édition, soit huit fois plus qu’à Rio en 2016. Cela s’est passé aux Jeux Paralympiques de 1984 d’où les Bleus avaient ramené 186 médailles, là aussi un record. Mais ils n’avaient pris que la 6e place du classement des médailles, deux places de moins bien qu’en 1992 (4e), leur record.

470

C’est le nombre de succès consécutifs réalisé par la Néerlandaise Esther Vergeer entre 2003 et 2013. Par comparaison, le record chez les valides n’est que de 74 (Martina Navratilova). Meilleure joueuse de tennis handisport de tous les temps, elle n’a jamais perdu en simple aux Jeux Paralympiques, avec quatre titres (2000, 2004, 2008 et 2012) auxquels il faut ajouter trois titres en double (2000, 2004 et 2012). Heureusement pour les autres concurrentes, elle a pris sa retraite en 2013

Esther Vergeer, médaillée d'or de tennis en fauteuil aux Paralympiques de Londres en 2012 Crédit: Getty Images

2171

C’est le nombre de médailles décrochées par les Etats-Unis dans leur histoire aux Jeux Paralympiques, un record évidemment. Deuxième, la Grande-Bretagne n’en compte que 1789. Les Américains détiennent aussi le plus grand nombre de titres, avec 772 médailles d’or.

