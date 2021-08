Médailles d'or : 2

Alexandre Léauté

Sport : Para cyclisme sur piste

Epreuve : Poursuite individuelle C2

Date : Jeudi 26 août

En véritable patron, Alexandre Léauté a magistralement ouvert le compteur d'or tricolore, battant notamment le record du monde en qualifications. Le Breton a remis ça en finale et n'a laissé aucune chance à l'Australien Darren Hicks pour se parer du plus beau métal, lui qui a déjà goûté à l'or mondial.

Le paracycliste Alexandre Leaute, lors des Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 Crédit: Getty Images

Dorian Foulon

Sport : Para cyclisme sur piste

Epreuve : Poursuite individuelle C5

Date : Vendredi 27 août

Peut-être inspiré par l'exploit de Léauté la veille, Dorian Foulon n'a pas non plus fait les choses à moitié vendredi à Tokyo. D'un record du monde explosé en qualifications à une médaille d'or glanée au bout d'une finale dominée de bout en bout, le Breton a profité d'une piste tokyoïte rapide pour assommer la concurrence, et combler les coeurs tricolores.

Médailles d'argent : 4

Ugo Didier

Sport : Natation

Epreuve : 400m nage libre S9

Date : Mercredi 25 août

Considéré comme un outsider sur l'épreuve, Ugo Didier a parfaitement assumé son statut vendredi en allant décrocher la médaille d'argent en finale du 400m nage libre S9. Le Français aurait même pu viser plus haut s'il n'avait pas été pénalisé par une coulée moins performante que ses adversaires, les deux Autraliens Martin et Tuckfield en tête. A noter que le prodige français a battu son propre record de France en série.

Ugo Didier Crédit: Getty Images

Axel Bourlon

Sport : Powerlifting

Epreuve : - de 54kg

Date : Jeudi 26 août

Ce n'était clairement pas la médaille française la plus attendue, loin de là. A 29 ans, Axel Bourlon est certes une valeur montante du powerlifting (vice-champion d'Europe en 2018), mais le voir battre son record avec 165 kg fut une heureuse et grande surprise. Le Roannais a réussi à soulever 165 kg au dernier essai pour s'assurer une médaille, loin derrière l'intouchable Kazakh Degtyarev (174 kg).

Alexandre Léauté

Sport : Para cyclisme sur piste

Epreuve : Kilomètre C1-C3

Date : Vendredi 27 août

Euphorique au lendemain de son premier sacre paralympique, Alexandre Léauté a remis ça sur le kilomètre vendredi. Le Breton a pulvérisé son record du monde (1'05''03) mais cela n'a pas suffi pour ravir un deuxième titre en deux jours. La faute à un habitué des grands rendez-vous, le Chinois Zhangyu Li, double champion paralympique en titre (1'03''877).

Sandrine Martinet

Sport : Para judo

Epreuve : - de 48kg

Date : Vendredi 27 août

Porte-drapeau de la délégation française, Sandrine Martinet se rêvait en or mais a du se contenter de l'argent. Opposée à l'Azerbaïdjanaise Hajiyeva après un parcours sans faute jusqu'en finale des - 48kg, la Française s'est inclinée sur ippon lors du golden score. A 38 ans, il s'agit de la dernière médaille paralympique pour celle qui avait tenté le pari osé de gagner en catégorie inférieur.

Sandrine Martinet Crédit: Getty Images

Médailles de bronze : 4

Marie Patouillet

Sport : Para cyclisme sur piste

Epreuve : Poursuite individuelle C5

Date : Mercredi 25 août

Il s'agit de la première médaille dans ces Jeux Paralympiques de Tokyo. Marie Patouillet a idéalement lancé l'équipe de France merdredi en décrochant la médaille de bronze sur la poursuite individuelle. La Française a explosé son record personnel en qualifications (3e) avant de dominer en petite finale la Néo-Zélandaise Nicole Murray.

Marie Patouillet Crédit: Getty Images

Mandy François-Elie

Sport : Para athlétisme

Epreuve : 200m T37

Date : Vendredi 27 août

Longtemps spécialiste du 100m avant de se tourner vers le demi-tour de piste, Mandy François-Elie a donné le ton dès les séries avec un record paralympique amélioré, bien que très provisoirement. Dans l'ombre de la grande favorite chinoise Xiaoyan Wen, la Martiniquaise a réussi à accrocher le podium et le bronze, bien que la médaille d'argent ne lui a échappé que pour un petit centième au profit de Fenfen Jiang (Chine).

Mandy François-Elie lors du 400m des Mondiaux d'athlétisme IPC 2015 Crédit: AFP

Alex Portal

Sport : Natation

Epreuve : 400m nage libre S13

Date : Vendredi 27 août

Alex Portal avait le couteau entre les dents. Frustré de sa quatrième place (battu pour un centième) sur le 100m papillon S13 mercredi, l'Yvelinois a tenu à répondre de la meilleure des manières en décrochant la médaille de bronze sur le 400m nage libre S13. Un bronze au goût de revanche pour celui qui disputait sa deuxième finale aux Jeux. A l'avant, le Belarus Boki était intouchable.

Alex Portal Crédit: Getty Images

Ronan Pallier

Sport : Para athlétisme

Epreuve : Saut en longueur T11

Date : Vendredi 27 août

Il est définitivement éternel. Ronan Pallier (50 ans) a défié le temps pour s'offrir une seconde breloque paralympique, 13 ans après la première décrochée à Pékin, mais sur le 4x100m. Une médaille de bronze à la signification toute particulière, remportée au saut en longueur T11 après des années de désillusion dans les grands championnats, notamment aux Jeux. Le Réunionnais a même cru un moment glaner l'argent qui lui a finalement échappé pour deux petits centimètres.

