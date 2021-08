Nouvelle médaille pour le contingent tricolore et première pour le para athlétisme français. Mandy François-Elie a accroché le bronze à un centième de l’argent vendredi sur le demi-tour de la piste tokyoïte (200m, T37). Malgré un chrono plus rapide que son éphémère record paralympique établi plus tôt dans la journée (27’’34), la médaillée d’or à Londres sur le 100m n’a rien pu faire face à Xiaoyan Wen, intouchable désormais recordwoman du monde en 26’’58.

L’issue était courue d’avance. Détentrice du meilleur chrono des qualifications - dépossédant François-Elie du record paralympique (27’’16) -, la Chinoise Xiaoyan Wen n’a pas usurpé son statut d’immense favorite du jour en atomisant le record du monde (26’’58). Une victoire aisée, construite surtout dans sa seconde moitié.

L’argent envolé pour un centième…

A contrario, alors que Mandy François-Elie semblait rééditer le schéma des séries, en remontant progressivement dans la ligne droite, la Française s’est brusquement écrasée sur la ligne. La sanction ne s’est pas fait attendre : Fenfen Jiang (Chine), battue dans la matinée, a coupé la ligne sur le fil avec un petit centième d’avance sur la Tricolore.

Une issue rageante pour la vice-championne du monde de la discipline (2019). À même pas 32 ans, l’horizon est encore pleinement dégagé pour la Martiniquaise, avide de revanche dans trois ans à Paris.

