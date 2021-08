PARACYCLISME SUR PISTE : FOULON CHERCHEUR D’OR, LEAUTE ENCHAÎNE

Journée historique pour les pistards paralympiques français. 24h après la délivrance signée Alexandre Léauté, Dorian Foulon a marché sur les traces dorées du Breton en enlevant avec la manière le titre en poursuite individuelle C5 , record du monde en prime lors des qualifications (4’18’’274). Justement, Alexandre Léauté (C2) a eu la bonne idée de repartir sur les mêmes bases affolantes de ce jeudi, avec un nouveau record du monde à la clé sur le kilomètre (1’05’’03). Ça n’a pas été assez pour faire déjouer le double champion olympique en titre, le Chinois Zhangyu Li (1’03’’877). A seulement 20 ans, le prodige de Saint-Caradec (Côtes-D’Armor) ajoute l’argent à l’or conquis la veille, en attendant la suite : Léauté dispose de trois chances de médailles supplémentaires.

Jeux Paralympiques Compteur débloqué en athlétisme : François-Elie et Pallier décrochent le bronze IL Y A 5 HEURES

Au rang des déçus, Kévin Le Cunff (poursuite individuelle C5) et Marie Patouillet (500m C5) ont échoué à la pire des places, au pied du podium. Si la Francilienne se consolera avec le bronze acquis mercredi sur la poursuite individuelle, le Dunkerquois d’adoption va compter sur la vitesse mixte, au programme ce samedi, pour débloquer son propre compteur.

PARAJUDO : MARTINET, LES ADIEUX EN ARGENT

Clap de fin pour Sandrine Martinet (38 ans), défaite en finale des -48kg face à l’Azerbaïdjanaise Shahana Hajiyeva. La championne paralympique de Rio (-52kg) a échoué dans son pari insensé de glaner l’or dans la catégorie inférieur, la faute à la ténacité de son adversaire, opportuniste dans le golden score. La déception évacuée, Martinet peut se targuer d’avoir accroché une troisième breloque en argent pour ses derniers Jeux, et ce dans le mythique Nippon Budokan de Tokyo.

Sandrine Martinet - championne paralympique à Rio, en 2016 [Judo, B2, -52 kg] Crédit: Imago

PARA ATHLÉTISME : FRANÇOIS-ELIE AU RENDEZ-VOUS, PALLIER ÉTERNEL

Compteur débloqué pour le para athlétisme français, et plutôt deux fois qu’une. Mandy François-Elie a ouvert le bal en s’emparant (très) provisoirement du record paralympique en série du 200m (T37), avant de confirmer en finale avec le bronze. La Martiniquaise a rapidement été imitée par Ronan Pallier, vétéran de l’équipe de France (50 ans) qui a enfin remporté une médaille aux Jeux, en bronze, dans sa discipline de choix (saut en longueur T11). Pour l’une comme pour l’autre, le bronze avait un éclat argenté, tant il était si proche. Pour un centième - 27’’34 contre 27’’33 -, ou deux centimètres - 6m15 contre 6m17 -, le sort a été capricieux avec la délégation tricolore. Bien heureusement, ils sauront s’en contenter.

Mandy François-Elie lors du 400m des Mondiaux d'athlétisme IPC 2015 Crédit: AFP

NATATION : DU BRONZE ET UNE REVANCHE POUR PORTAL

Alex Portal avait le couteau entre les dents. Frustré et déçu de sa quatrième place décrochée mercredi sur le 100m papillon (S13), à un centième du podium, l’Yvelinois avait une revanche à prendre ce vendredi dans le bassin tokyoïte. Qualifié pour sa deuxième finale aux Jeux sur 400m nage libre (S13), la star montante de la natation paralympique s’est donné toutes les chances d’éviter tout scénario catastrophe. Rapidement échappé, en deuxième rideau du duo intouchable Garashchenko-Boki, Alex Portal n’a pas eu besoin de ferrailler pour assurer une première médaille, en bronze. Le nageur de Saint-Germain-En-Laye (Yvelines) aura l’occasion dès ce dimanche sur 50m nage libre (S13) de compléter sa collection avec d’autres métaux. C’est tout ce qu’on lui souhaite.

PARATENNIS DE TABLE : MÉDAILLE ASSURÉE POUR LAMIRAULT, CREANGE ET THOMAS

La belle dynamique se poursuit dans les rangs des pongistes tricolores. Au terme d’une nouvelle journée prolifique, les Français ont d’ores et déjà assuré trois médailles au clan tricolore. Qualifiés en demi-finale, Fabien Lamirault (11-4, 11-3, 11-5), Maxime Thomas (11-7, 8-11, 11-5, 11-3) et Lucas Créange (13-11, 11-9, 11-5) sont a minima médaillés de bronze. Pour rappel, il n’y a pas de match pour la troisième place en paratennis de table. Une aubaine et une occasion idoine que l’équipe de France n’a pas manqué de saisir, malgré les défaites en quarts de finale de Florian Merrien, pourtant bien parti (13-11, 11-5, 4-11, 3-11, 8-11), et Nicolas Savant Aira, balayé par l’Allemand Baus (3-11, 3-11, 4-11).

Chez les féminines, c’est un sans-faute avec les victoires de Léa Ferney (classe 11, 11-9, 11-2, 9-11, 11-8) et d’Anne Barneoud (classe 7, 11-3, 11-8, 11-9) en phase de groupes.

RUGBY FAUTEUIL : FIN DE L’AVENTURE POUR LES BLEUS

Dernier match de poule et première victoire pour l’équipe de France vendredi face aux Danois (50-52). Frustrés après deux rencontres disputées et perdues face à l‘Australie et aux champions du monde japonais, les Bleus ont sauvé l’honneur dans ce tournoi paralympique. Dans l’attente du résultat entre le Japon et l’Australie, Jonathan Hivernat et ses équipiers ont espéré rejoindre les demi-finales, mais les Tricolores ratent finalement le coche après calcul du goal-average.

Equipe de France Rugby fauteuil (Jeux Paralympiques 2020 Crédit: Twitter

Jeux Paralympiques Elle voulait l'or mais repartira en argent : Martinet battue en finale IL Y A 8 HEURES