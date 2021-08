Parajudo : Finale pour Sandrine Martinet

Porte-drapeau de la délégation française et championne paralympique à Rio (en -52kg), Sandrine Martinet était forcément particulièrement attendue. La licenciée du côté d’Orléans s’est brillamment qualifiée pour la finale dans la catégorie inférieur (-48kg). La Française s’est, dans un premier temps, défaite par ippon de la Chinoise Liqing Li en quarts avant de l’emporter en demi-finale, une nouvelle par ippon, devant l’Ukrainienne Yuliia Ivanytska. Pour la dernière marche vers l’or paralympique, Sandrine Martinet sera opposée à l’Azerbaïdjanaise Shahana Hajiyeva en finale, à 9h18.

Jeux Paralympiques Elle voulait l'or mais repartira en argent : Martinet battue en finale IL Y A 32 MINUTES

Escrime en fauteuil : pas de médaille pour les épéistes

Encore raté. Après le zéro pointé en individuel jeudi, Romain Noble et ses équipiers épéistes n’ont pas réussi à rectifier la mire dans l’épreuve par équipe. Défaits par la Grande-Bretagne (29-45) et l’Ukraine (35-45), les Français ont raté la marche vers les demi-finales, malgré une victoire face à la Pologne (45-39). Nouvelle déception côté Bleus avec toujours aucune breloque pour l’épée tricolore.

Natation : Deuxième finale pour Portal

Engagé sur le 400m nage libre, Alex Portal (S13) s’est qualifié pour la finale après avoir conclu sa série en 4'11''07, loin derrière le Bélarus Ihar Boki (4’06’’02). Première participation aux Jeux Paralympiques et déjà deux finales pour le pensionnaire du Cercle des Nageurs de l’Ouest de Saint-Germain-en-Laye, 4e sur le 100m papillon. Rendez-vous fixé à 12h23, heure française. Loin de l’euphorie autour de l’Yvelinois, Nathan Maillet a de son côté échoué à atteindre la finale sur 200m nage libre (S14), terminant dernier de sa série en 2'04''44.

Paracyclisme sur piste : Léauté argenté..et ce n’est pas fini

Pas de doublé mais une nouvelle médaille, cette fois-ci en argent, pour Alexandre Léauté (C2) sur le kilomètre. Après avoir glané l’or sur la poursuite individuelle jeudi, le Breton a bien cru récidiver en explosant son propre record du monde en 1’05’’031. Mais cela n’a pas suffi pour le Français, finalement battu par l’immense favori, le Chinois Zhangyu Li, double champion paralympique en titre. Le triple champion du monde aura encore trois épreuves pour garnir davantage une collection déjà conséquente.

Et la moisson risque bien de se poursuivre. Sur une piste au revêtement favorable, Kévin Le Cunff et Dorian Foulon ont battu coup sur coup le record du monde sur la poursuite individuelle (C5). Le premier a terminé finalement quatrième et se battra pour le bronze, tandis que le second sera en piste pour aller chercher un deuxième titre pour le clan tricolore.

Paratennis de table : quatre sur six pour les Tricolores

Nouvelle journée prolifique pour les pongistes tricolores. Chez les hommes, Mateo Boheas (classe 10, 15-13, 11-5, 7-11, 11-9) et Florian Merrien (classe 3,11-6, 11-8, 11-1) ont parfaitement débuté leur tournoi. Ce fut plus compliqué en revanche pour Stéphane Molliens (classe 2) et Gilles de la Bourdonnaye (classe 10), battus en quatre et cinq sets. Du côté des femmes, c’est un sans-faute avec les victoires de Léa Ferney (classe 11, 11-9, 11-2, 9-11, 11-8) et d’Anne Barneoud (classe 7, 11-3, 11-8, 11-9). Prochaine échéance, les quarts de finale dès 10h20.

Para athlétisme : finale et record olympique pour François-Elie

Entame idéale pour Mandy François-Elie. Présente dans la première série du 200m (T37), la sprinteuse tricolore s’est qualifiée en finale avec la manière. Double médaillée paralympique sur le 100m, la Française s’est imposée en 27’’43, nouveau record paralympique. Sur sa lancée, François-Elie tentera de s’offrir vendredi un second titre après celui décroché à Londres en 2012. Réponse à 12h16, heure française.

Jeux Paralympiques La piste française régale : Foulon champion paralympique, Léauté en argent IL Y A 2 HEURES