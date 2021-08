Paracyclisme sur piste : Une première médaille et une énorme frustration

Pas forcément attendue sur cette discipline-là, Marie Patouillet avait déjà surpris en réalisant le 3e temps des qualifications ce matin en explosant son temps de référence (3'38''088). Elle n'a pas été au même niveau lors de la petite finale mais cela suffisait largement pour dominer la Néo-Zélandaise Nicole Murray et offrir la première médaille à l’équipe de France

L’autre Tricolore engagé était Alexandre Lloveras, dans la catégorie B, et il gardera lui un souvenir très amer de cette poursuite individuelle. Guidé par l’ancien professionnel sur route, Corentin Ermenault, le Lyonnais avait signé le 4e temps des qualifications, en 4'05''263, loin du nouveau record du monde signé par le Néerlandais Tristan Bangma (3'59''470) et était parti avec beaucoup de confiance dans la petite finale face au Polonais et champion paralympique de Rio Marcin Polak (guidé par Michael Ladosz). A la mi-course, les Tricolores possédaient même près d’une seconde d’avance avant de complètement s’écrouler en fin de course. Encore en tête (- 0''143) avant le dernier tour, Lloveras et Ermenault ont cédé la tête au pire des moments, sur la ligne d’arrivée. Et laissent échapper une première médaille.

Natation : Pas de surprise…

Quatre Français étaient dans le bassin cette nuit, avec des fortunes diverses mais globalement attendues. Véritables chances de médailles, voire de titres, Ugo Didier (S9) et Alex Portal (S13) se sont tranquillement qualifiés pour la finale. Le premier a pris la 2e place de sa série du 400m nage libre, derrière l’Australien Alexander Tuckfield, en 4'15''53, plus que suffisant pour filer en finale (10h) où il sera en lice pour le titre. Même résultat et même bonheur pour Portal, 2e de sa série du 100m papillon en 57''60. Il visera une médaille à 12h32 mais aura bien du mal à jouer le titre vu le chrono du grand favori, Ihar Boki (55''12).

Du côté des filles, il n’y aura pas de médaille aujourd’hui. Dans sa nouvelle catégorie (S9), Claire Supiot n’a pas existé sur le 400m nage libre. Seulement 6e de sa série en 5'00''28, la Tricolore finit à plus de trois secondes d’une qualification pour la finale paralympique que ne connaitra pas non plus Emeline Pierre. Engagée sur le 50m nage libre en S10, la Tricolore n’a pu faire mieux que 6e de sa série, insuffisant pour décrocher sa place en finale.

Escrime en fauteuil : Des qualifs horribles et puis Valet s’est repris

La journée avait commencé de la plus mauvaise des manières pour l’équipe de France avec des qualifications absolument désastreuses en sabre pour les deux Français engagés, Romain Noble (catégorie A) et Maxime Valet (B), vainqueurs seulement de deux de leurs dix matches combinés. Les deux l’ont été par Valet, ce qui a suffi pour lui permettre de se qualifier pour les huitièmes de finale, au contraire de Noble, pourtant 6e à Rio. Déjà vainqueur du Canadien en qualifications, Maxime Valet a de nouveau battu Pierre Mainville (15-9) en 8e avant de réaliser l’exploit en quarts en tombant le numéro 1 mondial, le Russe Alexander Kurzin (15-10).

27.000 pièces de rechange, 100 experts : l'étonnant atelier pour les fauteuils et prothèses

Malheureusement pour lui, cette grande performance ne pourra lui offrir mieux qu'une médaille de bronze. La faute à cette défaite (7-15) en demi-finale face au Chinois Yanke Feng. Pourtant longtemps au contact (6-8), le Français a complètement craqué par la suite, en n'inscrivant qu'une seule des huit dernières touches du combat. Malgré la déception, Maxime Valet a encore un gros coup à jouer puisqu'il disputera la petite finale pour le bronze à 9h30 face au Grec Panagiotis Triantafyllou. Une première médaille qui ferait office de belle surprise pour le spécialiste du fleuret (3e à Rio) qui n'avait jamais fait mieux que 6e aux Mondiaux en sabre.

Paratennis de table : Les leaders répondent présents

Nous ne sommes qu’au début du premier tour du tournoi individuel de tennis de table mais c’est plutôt bien parti pour l’équipe de France avec 4 victoires en 6 rencontres cette nuit. A commencer par le succès (11-3, 11-5, 11-2) de Fabien Lamirault sur le Polonais Jakimczuk en Classe 2, catégorie où Stéphane Molliens s’est aussi imposé face à l’Espagnol Toledo Bachillier au terme d’un énorme combat de 46 minutes remporté en cinq manches (11-6, 9-11, 7-11, 11-8, 11-8). Grosse chance de médaille chez les filles, Thu Kamkasomphou (Classe 8) a débuté son tournoi très sereinement avec un succès (11-6, 11-6, 10-12, 11-2) devant la Néerlandaise van Hoof. A noter aussi le succès tranquille de Florian Merrin en Classe 3 face au Thaïlandais Laowong (11-8, 11-7, 11-8).

En revanche, cela s’est moins bien passé pour la benjamine de l’équipe de France de para-tennis de table, Lea Ferney (Classe 11), qui s’est inclinée en quatre sets (10-12, 11-3, 6-11, 10-12) pour son entrée en lice face à la pongiste de Hong-Kong Wong. Même résultat pour Clément Berthier en Classe 8, battu sèchement (6-11, 7-11, 12-14) par le Britannique Wilson.

