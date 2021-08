Handisport

Vidéo - Un atelier pour soigner le matériel des athlètes aux Jeux Paralympiques

JEUX PARALYMPIQUES 2021 - Si leur santé est primordiale, le matériel des athlètes paralympiques n'est pas à négliger non plus. A Tokyo, au coeur du village paralympique, un atelier de réparation vient d'ouvrir ses portes. Ici on prend en charge fauteuils, prothèses et autres, gratuitement.

00:00:58, il y a une heure