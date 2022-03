Déjà presque 50 ans d’existence

A l’instar de ce qui a aussi été le cas pour les épreuves olympiques (1896 pour les JO, 1924 pour ceux d’hiver), les Jeux Paralympiques d’hiver sont plus récents que son homologue estival. Alors que ce dernier a été créé en 1960, les Paralympiques d’hiver ne sont apparus qu’en 1976, avec une première édition en Suède, à Örnsköldsvik. Pékin marquera donc la 13e édition de l’épreuve, la toute première en Chine et la troisième en Asie après Nagano en 1998 et Pyeongchang en 2018.

Seulement 6 sports au programme

Alors qu’il y a 15 disciplines au programme des JO d’hiver, elles ne sont au nombre que de 6 aux Paralympiques : le ski alpin, le snowboard, le curling, le hockey ainsi que le biathlon et le ski de fond, que l’on regroupe parfois sous l’appellation ski nordique. Pas de patinage, de bobsleigh ou encore de combiné nordique. Une absence avant tout logique. "Il y a déjà des réalités de pratique qui ne peuvent pas avoir lieu dans le champ paralympique, ou en tout cas qui seraient très complexes, explique Pierrick Giraudeau, attaché Performance et Haute-Performance de la Fédération Française Handisport. Je pense par exemple au saut à ski, qui ne paraît pas forcément adapté".

Un match de hockey sur luge entre les Etats-Unis et le Japon, lors des Paralympiques de Pyeongchang, en 2018 Crédit: Getty Images

"Il y aussi une question de densité qui ne permettrait pas d’avoir un nombre de sportifs inscrits qui seraient suffisants, poursuit-il. Il y a bien quelques épreuves qui ne sont pas au programme des Jeux Paralympiques mais que vous allez retrouver par exemple aux X Games, avec des pratiques fauteuils qui peuvent s’assimiler à certaines épreuves olympiques, avec des sauts en fauteuil, etc… Mais pour le moment, ce n’est pas dans l’air du temps de proposer de nouveaux sports au programme".

Des catégories moins nombreuses et complexes

Il existe beaucoup moins de catégorie aux Paralympiques d’hiver que pour son homologue estival. Il n’y en a par exemple aucune en curling, qui se dispute en fauteuil par équipes de quatre mixte, ou en hockey sur luge, réservé aux athlètes handicapés de la partie inférieure du corps, sans qu’il n’existe une catégorisation plus spécifique. C’est (un peu) plus complexe en ce qui concerne le ski alpin, le ski nordique et, surtout, le snowboard.

En ski alpin, il existe trois catégories : LW 1-9, LW 10-12 et B1-3. La première regroupe les athlètes concourants débout, la seconde à ceux évoluant assis et la dernière s’adresse aux skieurs malvoyants. Ici, pas de différentes catégories selon l’importance du handicap. C’est au contraire le chronomètre qui s’adapte, tournant à des vitesses différentes pour compenser les différentes catégories.

Les catégories et le système est le même pour le ski nordique, à l’exception qu’il n’existe pas de LW1, le plus gros handicap possible aux Paralympiques d’hiver étant le LW2.

Il existe également trois catégories en snowboard : SB-LL1, SB-LL2 et SB-UL. Les deux premières correspondent aux athlètes handicapés plus (SB-LL1) ou moins (SB-LL2) des membres inférieurs alors que la troisième s’adresse à ceux touchés au niveau des membres inférieurs.

Plus de 700 athlètes pour moins de 100 épreuves

Environ 730 athlètes sont théoriquement attendus pour ces Jeux Paralympiques de Pékin 2022. Pas moins de 46 pays seront représentés, tous les continents ayant au moins trois nations engagées. Ils se répartiront sur les 78 épreuves au programme, dont près de la moitié (30) auront lieu en ski alpin. Il y aura au minimum deux titres décernés par sport, chez les hommes comme chez les femmes, à l’exception évidemment du curling et du hockey sur luge, disputé par équipes mixtes et ne distribuant donc qu’un seul titre.

La Norvège reine des Paralympiques d’hiver

Si l’Autriche reste à l’aube de ces Paralympiques de Pékin 2022 la nation la plus médaillée (332) de l’histoire, c’est la Norvège, dauphine de l’Autriche au nombre de breloques (330) qui est la nation reine des Paralympiques d’hiver, avec pas moins de 136 titres, 109 médailles d’argent et 89 en bronze. Elle devance deux nations historiques des rendez-vous olympiques et paralympiques, les Etats-Unis (315 médailles dont 111 en or) et l’Allemagne (255 médailles dont 105 en or depuis la réunification).

L’exceptionnelle Ragnhild Myklebust

Avec 27 médailles décrochées, dont pas moins de 22 titres, Ragnhild Myklebust est l’athlète la plus médaillée de l’histoire des Jeux Paralympiques d’hiver. Sacrée pour la première fois à Innsbruck en Autriche en 1988, la Norvégienne aura été titrée lors de cinq paralympiades consécutives (1988, 1992, 1994, 1998 et 2022), s’offrant des médailles d’or dans trois disciplines différentes : deux en biathlon, quatre en luge (épreuve disparue depuis) et seize en ski de fond. A elle seule, Ragnhild Myklebust serait 14e au classement historique des médailles, devant l’Italie, l’Australie ou encore les Pays-Bas !

Lillehammer, la razzia historique de la France

Septième au classement historique des médailles (171 dont 59 en or), l’équipe de France n’a jamais réussi de meilleurs Jeux Paralympiques d’hiver que ceux de Lillehammer, en 1994. En Norvège, deux ans après l’édition à domicile à Albertville, les Bleus réalisent un bilan exceptionnel de 31 médailles avec 14 titres glanés (un record), 6 médailles d’argent et 11 (un autre record) de bronze. Un total jamais approché depuis (22 au mieux, en 1998) qui n’avait même pas permis à la France de monter sur le podium du tableau des médailles.

Pas de Paralympiques en curling et en hockey pour les Tricolores

Il n’y aura pas d’équipe de France en curling et en hockey, à l’image de ce qui a été le cas pour les JO. "La non-qualification dans ces deux sports, non gérés par la FFH, est liée à une structuration de ces disciplines sur le territoire français qui n’est pas suffisamment aboutie, décrypte Pierrick Giraudeau. Il y a des pratiques qui existent au niveau local mais le niveau de structuration n’est pas encore suffisant pour légitimer une équipe de France, et encore plus une équipe de France qui participerait aux échéances qualificatives pour les Jeux Paralympiques". Encore un peu de patience donc.

Même à deux, les Bleus pourront défendre leur titre sur le relais de ski de fond

Championne olympique du relais ouvert 4x2,5 km en ski de fond, l’équipe de France défendra bien son titre à Pékin. Pourtant, avec seulement deux athlètes engagés dans la discipline, Benjamin Daviet et Anthony Chalençon, comment est-ce possible ? Tout simplement parce que le règlement laisse le choix du nombre de participants aux nations et que la France est une habituée du genre. "On a déjà surpris dans cette configuration-là (ils étaient 3) aux Jeux de Pyeongchang, rappelle Pierrick Giraudeau. Contrairement à d’autres nations qui bénéficient de quatre relayeurs, on a, sur cette épreuve, choisi de doubler les relais plutôt que de faire appel à des sportifs qui seraient en deçà du niveau requis". En espérant le même succès qu’aux Paralympiques 2018.

Benjamin Daviet aux Jeux Paralympiques 2018 Crédit: Getty Images

