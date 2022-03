"Je pensais déjà être allé au bout de moi-même sur le super-combiné. Mais là, je crois que je suis allé encore plus loin.” Pour Arthur Bauchet, la médaille de bronze acquise ce jeudi en géant a assurément une “saveur particulière”. Ce n’est certes pas de l’or, le métal de ses succès en descente et super-combiné. Mais c’est tout comme, vu les dispositions du jour du Français de 21 ans, particulièrement éprouvé pour sa quatrième course en six jours aux Jeux Paralympiques de Pékin. "Elle a vraiment un goût d'or", assure-t-il.

Ad

"Ce matin, c’était très dur. Et je savais que ça allait l’être dès la reco, explique-t-il au micro de France 3. C’était un tracé empilé, il n’y avait pas beaucoup de places. Il fallait beaucoup tourner, vachement utiliser les jambes, et je savais que je n’allais plus avoir assez de jus pour le faire.” Sa 6e place en 1re manche, à 1”59 de l’ami d’enfance de Mikaela Shiffrin, Thomas Walsh, n’avait donc rien de très étonnant même s’il s’agissait, sur le fond, d’une surprise puisque Bauchet est triple champion du monde en titre de la discipline.

Jeux Paralympiques Top 10 pour Braz-Dagand, Bauchet en bronze, Deleplace à la faute : le récapitulatif de la journée IL Y A 3 HEURES

Arthur Bauchet a pris la médaille de bronze du géant en catégorie debout aux Jeux Paralympiques de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

L’homme était diminué. Mais l’orgueil du champion encore plus à l'issue du 1er run. Et c'est ce qui a sans doute fait la différence. “J’étais vraiment déçu du résultat, je sais que je suis capable de mieux, raconte le skieur de Serre-Chevalier. Sur la 2e manche, qui était tracée par Benj’ (son entraîneur Benjamin Ruer), je me suis dit “ok, t’as plus rien à perdre, lâche tout, vas-y franco”. J’y suis allé franco, et peut-être un peu trop !”

"Cette crise là, elle était solide"

Remonté comme un coucou, il allumait du vert en bas de la piste, et personne n’ira plus vite que lui sur cette 2e manche. Une immense réaction, "venue de très loin", qui lui permit de remonter jusqu’à la 3e place, à 49 centièmes seulement de l’or remporté par le Finlandais Santeri Kiiveri. Il en paya automatiquement le prix. Sitôt la ligne d’arrivée franchie, il s’est écroulé de douleur sur la neige, incapable de se relever pendant de longues minutes. Il aura fallu notamment l’aide de ses copains de l’équipe de France pour le relever et l'évacuer sur chaise roulante.

J'ai eu une grosse crise, décrit celui qui est atteint de paraparésie spastique, une maladie génétique rare qui provoque une faiblesse et des contractures musculaires des membres inférieurs. J’en avais déjà eu une petite entre les deux manches. Là, elle était solide celle-ci ! Je ne contrôlais plus rien dans les jambes. Tous mes muscles se contractaient, même les abdos. Et je rigolais en disant que je n’avais jamais fait autant d’abdos de ma vie, parce que j’avais vraiment mal.”

Malgré la fatigue, Arthur Bauchet a pris la médaille de bronze du géant en catégorie debout aux Jeux Paralympiques de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

"Je ferai pareil sur le slalom, s’il le faut"

C’est pour lui la rançon du succès, presque son pain quotidien. “C’est ça le sport de haut niveau, c’est le dépassement, juge le désormais septuple médaillé paralympique (quatre à Pyeongchang, trois à Pékin). Aujourd’hui, je crois que je suis allé chercher mes limites. Au moins, je sais que je peux aller le chercher. Et je ferai pareil sur le slalom, s’il le faut.” Il disputera cette dernière épreuve dimanche. “J'ai deux jours pour recharger les batteries, j'espère que ça sera suffisant”. Encore une fois, la toute dernière, il tentera de faire “parler le mental, plus que les jambes” sur une épreuve où son statut de triple champion du monde en titre le hisse au rang de grand favori. Et pour ça, on sait qu’on peut lui faire confiance.

Jeux Paralympiques Troisième titre pour Pedersen, top 10 pour Braz-Dagand IL Y A 4 HEURES