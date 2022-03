En deux jours, la Chine aura multiplié par 17 son nombre de médailles aux Paralympiques d’hiver. Alors qu’elle n’en avait glané qu’une dans toute son histoire avant cette édition 2022, le pays hôte en compte déjà 16 après seulement deux jours de compétition dans ces Jeux de Pékin, récoltant huit médailles lors de chacun des deux jours, samedi comme dimanche. Avec 6 titres, 4 médailles d’argent et 6 de bronze, la Chine s’est ainsi largement emparée de la tête du tableau des médailles puisque son dauphin et ancien leader, l’Ukraine, est resté bloqué à 7 médailles (dont 3 d’or). Le Japon (4 dont 2 d’or) complète ce podium.

A domicile, la Chine ne cesse de battre des records et de décrocher des médailles dans des sports où cela ne lui était jamais arrivé. Normal quand vous n’aviez qu’une médaille (un titre en curling à Pyeongchang) jusqu’ici… Ce dimanche, Zhang Mengqiu, sacrée devant la Française Marie Bochet en super-G dans la catégorie debout, a décroché le premier titre paralympique de son pays en ski alpin. Liang Jingyi l’a imitée dans la même catégorie chez les hommes. De son côté, Zheng Peng a lui offert à la Chine son premier titre en ski de fond en dominant le 15km assis, imité peu après par Yang Hongqiong, sur le 12km assis.

Dimanche n’a, lui, pas été très favorable aux Tricolores. Si Marie Bochet a bien réagi après son échec de la descente pour offrir à l’équipe de France sa 3e médaille dans ces Paralympiques, Arthur Bauchet (catégorie debout) s'est raté , au même titre que Hyacinthe Deleplace (malvoyants). Du coup, après deux jours de compétition, les Bleus ne comptent que trois médailles (1 en or, 1 en argent et 1 en bronze) et sont 7e du tableau des médailles, à égalité avec la Grande-Bretagne et, plus étonnant, les Etats-Unis.