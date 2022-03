"C'est le sport". En quatre mots, Arthur Bauchet a parfaitement résumé les 24 heures qu'il vient de vivre. Sacré sur la descente samedi, à sa propre surprise, le Français n'aura même pas été médaillé dimanche sur le Super-G, une discipline qui ne lui réussit décidément pas en 2022, après sa sortie en janvier lors des Mondiaux. "Les Jeux, ça donne plein d'émotions, racontait-il pour France Télévisions. Hier, elles étaient positives. Aujourd'hui, beaucoup moins". Contrairement aux championnats du monde, le skieur de 21 ans est bien allé au bout cette fois mais il n'a pu faire mieux qu'une décevante 4e place. Loin de la médaille d'argent décrochée il y a quatre ans à Pyeongchang.

J'ai un peu fait l'idiot sur ce pied gauche

"C'est une déception, forcément, avouait l'actuel seul champion paralympique français à Pékin. Je savais de quoi j'étais capable, j'ai essayé d'engager. Malheureusement j'ai un peu fait l'idiot sur ce pied gauche qui me coûte cher". La faute en question ? A l'entrée du canyon et du plat final, le Tricolore s'affaisse soudainement sur une petite compression dans un long pied gauche. Obligé de corriger, il perd une grande partie de sa vitesse et concède une seconde sur le médaillé d'or chinois Jingyi Liang. Pourtant jusqu'ici, la performance d'Arthur Bauchet, si elle n'est pas aussi impériale que celle de la veille, était convaincante. Il était dans les temps du médaillé d'argent, avant cette grosse faute.

Arthur Bauchet, sur la descente paralympique de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

Finalement, après les quatre médailles d'argent de Pyeongchang et l'or sur la descente à Pékin, le Français va donc s'offrir une nouvelle médaille – honorifique cette fois – en chocolat. Pas vraiment celle qu'il avait en tête. "J'aime bien le chocolat mais je préfère les médailles en métal, assure-t-il, un sourire aux lèvres. Mais c'est comme ça, les autres ont été plus forts donc bravo à eux". Au lendemain de son titre, le Français a-t-il été rattrapé par son physique et par les contrecoups de l'émotion et des nombreuses demandes médiatiques après son sacre ? Lui assure que non.

Je reviendrais encore plus fort

"Forcément, ça tire un peu mais on est au début des Jeux donc on ne peut pas mettre ça sur le compte du physique, avoue Bauchet sans se cacher. Hier, ça a été une longue journée mais je ne me trouve pas d'excuse. J'ai fait une erreur, tout simplement. Ça arrive. C'est le sport et je reviendrais encore plus fort dès demain". Dès demain ? Et oui. Le Français va devoir skier une troisième journée consécutive après que le combiné alpin ait été avancé d'une journée. Un changement de programme pas vraiment favorable sur un plan physique mais qui permettra au moins au Tricolore de vite se remettre dedans.

"Avec ce qu'il s'est passé, j'ai les dents longues là, avouait le Français. Du coup, avec le combiné avancé, je vais pouvoir mettre dès lundi toute cette 'colère' que j'ai en moi actuellement sur les skis. Mais il faudra tout de même essayer de garder un peu de technique… Et ça sera peut-être aussi un peu plus compliqué dans les jambes parce qu'on va retourner sur les courses avec deux manches mais c'est le jeu".

L'autre bonne nouvelle de cette modification du calendrier, c'est que le Français va pouvoir souffler un peu plus que prévu ensuite. "Derrière j'aurais deux jours de repos avant d'arriver sur la technique", explique-t-il. Un slalom et un géant où il est annoncé comme le grand favori. Surtout en slalom, où il a été titré aux Mondiaux de Lillehammer en janvier avec … 4''73 d'avance ! De quoi rêver d'une nouvelle médaille. En métal, cette fois. Et si possible doré, comme en descente.

Arthur Bauchet, champion paralympique de descente 2022 Crédit: Getty Images

