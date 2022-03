La vengeance est un plat qui se mange froid. Arthur Bauchet aura patienté quatre ans mais le Français s’est enfin offert l’or paralympique qui lui avait échappé à Pyeongchang et dont il rêvait tant. Vice-champion du monde de la discipline il y a deux mois, le skieur de Sierre-Chevalier a cette fois été intouchable sur la piste de Yanqing pour offrir à l’équipe de France son premier titre dans ces Paralympiques 2022. Parti avec le dossard 2, le Français a rapidement montré pourquoi il était l’un des grands favoris de l’épreuve.

Des lignes très proches, un engagement de tous les instants, aucun faute… Le skieur de 21 ans a signé un véritable récital pour prendre les commandes de la course en 1’14’’92, au point de surprendre Marie Bochet, pourtant loin d’être la première venue. "Quand je suis arrivé en bas, elle m’a dit : ‘T’as mis la cherche de vitesse à des endroits où je ne savais même pas que c’était possible…’, racontait-il au micro de FranceTelevisions. Moi non plus d’ailleurs… Sur le coup, ça me paraissait possible". Il ne le sait pas encore mais personne ne viendra l’inquiéter.

Ça enlève un poids

A peine sera-t-il inquiété légèrement par le passage de Markus Salcher mais l’Autrichien échoue finalement à la 2e place (+ 0’’33). Même le champion olympique en titre, le Suisse Theo Gmuer, a dû se contenter de regarder de loin le Français (3e, + 1’’25), qui lui succède donc au palmarès, quatre ans après l’avoir accompagner sur le podium à Pyeongchang. Un podium qui le met qu’en Corée, mais dans le désordre, au grand plaisir du Français.

Arthur Bauchet, sacré sur la descente (catégorie debout) aux Paralympiques de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

"C’est fou, je ne pensais pas le faire sur la première épreuve, avouait-il au micro de FranceTelevision. Tout le monde rêve de rentrer dans ses Jeux de la meilleure des manières et je ne pouvais pas rêver mieux. C’est magique. Je n’ai rien lâché, je me suis dit ‘Vas-y à fond’ et c’est ce que j’ai fait. Sur le long plat final, dans le canyon, je pensais à ma famille, leur offrir cette médaille. Ça enlève un poids". Et il ne faudra pas être surpris si cette première médaille en appelle d’autres. En espérant qu’elles soient encore du même métal.

