Arthur Bauchet le racontait après sa course pour SkiChrono : "Tout le monde m'a tapé dans la main au départ en disant : 'C'est ton jour, bouffe-les'". Alors il s'est exécuté, dévorant les portes, dévalant la piste "The Rock" de Yanqing avec énergie et détermination. On a très vite compris que le Français était dans un grand jour, même si tout n'a pas été parfait. "Je n'ai pas fait le meilleur haut, avouait-il avant d'expliquer pourquoi. J'avais vu Marie (Bochet) sortir là-haut et, inconsciemment, j'ai eu un peu peur, j'en ai peut-être gardé sous le pied. Mais je ne pouvais pas en garder plus, j'ai tout lâché sur le bas, c'est là où j'ai fait l'écart". Un écart stratosphérique avec la concurrence puisque le 3e, le champion paralympique en titre, a été repoussé à 1''25 ! Et pourtant, le Tricolore de 21 ans n'était même pas conscient d'avoir réalisé une descente aussi bonne.

Horrible d'attendre le résultat

"Ce qui est un peu difficile en vitesse, c'est que, des fois, on peut se sentir bien et ne pas être bien du tout, être collé, ne pas prendre assez de vitesse, expliquait-il pour l'Equipe. Là, j'étais plutôt bien à certains moments, à d'autres je me suis dit : 'Oh, non ! Pourquoi tu as fait ça ?' Après, ça allait vite dans l'ensemble". Et il a vite compris en passant la ligne que sa performance était très bonne, malgré une petite frayeur dans l'aire d'arrivée. "J'avais deux objectifs : me faire plaisir et essayer de jouer la gagne, raconte-t-il. Je me suis éclaté, je voulais juste vérifier que le deuxième objectif était rempli et j'ai oublié de freiner. Le tableau d'affichage alterne entre l'anglais et le chinois. J'attendais de vérifier ma place. Le temps de le faire, les coussins sont arrivés. Ils sont très confortables !" Peut-être aurait-il dû rester assis dessus alors.

Arthur Bauchet, sur la descente paralympique de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

Parti avec le dossard 2, Arthur Bauchet a donc longtemps attendu, skieur après skieur, passage après passage, pour savoir s'il allait enfin décrocher l'or paralympique. "C'est horrible d'attendre le résultat et de vibrer à chaque personne qui coupe la ligne", témoignait-il pour l'Equipe. Pourtant, le Français n'est pas le skieur le plus tendu du monde habituellement. Il suffit de voir son état d'esprit dans le portillon de départ, à quelques minutes de s'élancer, pour comprendre que le Tricolore était très tranquille. "J'étais très bien, j'ai même chanté un dossard avant moi : 'Regarde comme il fait beau dehors, il est temps d'aller jouer' (une chanson d'Orelsan), racontait-il d'ailleurs. Je trouve que ça correspondait bien à la situation". Mais il faisait encore plus beau sur le podium, avec cette belle médaille d'or autour du cou.

Je finirais les dernières courses comme je pourrais

"C'est fou, entendre la Marseillaise, tout le monde en rêve, témoignait-il après la course pour l'Equipe. Quand tu t'élances, c'est ça que tu cherches, c'est la médaille d'or. Et il n'y en a qu'une ! On vient ici pour représenter la France, c'est juste fou quand on arrive à la représenter comme ça. C'est une grande fierté. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres". Parce qu'après tout, Arthur Bauchet n'en ai qu'aux débuts de ses Paralympiques.

Arthur Bauchet champion paralympique de descente devant l'Autrichien Markus Salcher et le Suisse Theo Gmuer Crédit: Getty Images

Il lui reste encore quatre disciplines auxquelles participer : le super-G, le combiné et surtout le slalom et le géant, où il sera très attendu. "Je suis surtout attendu sur les disciplines techniques, rappelle-t-il. C'est fou de faire médaille là où j'étais le moins attendu ! Ça va me libérer pour la suite." Reste à bien reposer d'ici-là.

"Ce soir, je ne pourrais plus marcher, estimait-il après la course pour le quotidien national. Là, l'adrénaline prend le dessus, j'arrive à rester debout mais ça commence à bien trembler, je crois que je vais devoir enlever les chaussures avant que ça craque trop. J'ai une trottinette sur le village pour économiser mes jambes au maximum, pour qu'elles tiennent jusqu'au slalom. Je suis venu pour donner tout ce que j'ai sur chaque course. Sur les dernières, je finirai avec ce qu'il me reste, sans doute sur les rotules". Mais, quoi qu'il arrive, il repartira de Pékin avec une médaille d'or. Celle qui lui avait tellement échappé à Pyeongchang…

