Ces Jeux de Pékin sont décidément difficiles pour Marie Bochet. Après la vitesse et le combiné, la Française a vécu une nouvelle déception ce vendredi en ne prenant que la 4e place du géant, une épreuve dont elle était pourtant la double tenante du titre. En retrait lors de la première manche, la Tricolore n’a pu refaire son retard dans la seconde, malgré un ski plus engagé. Intouchable, la Chinoise Mengqiu Zhang s’est offert de son côté un 2e titre dans ces Paralympiques.

Ad

On a vu la Française fondre en larmes quelques minutes après son passage, comprenant très vite qu’elle ne réussirait pas à accrocher une deuxième médaille dans ces Paralympiques 2022 après l'argent glané en Super-G. Mais si Marie Bochet doit avoir des regrets, c’est clairement en première manche qu’ils se situent. Ce n'était pas sa position le problème (5e), mais bien le gouffre qui la séparait du podium (1’’90). Il lui a manqué 0"67 au final.

Jeux Paralympiques On ne l'arrête plus : Daviet s'offre l'or sur l'individuel ! IL Y A 2 HEURES

2e titre et 4e médaille pour Zhang

La Française, octuple championne paralympique, s'est pourtant plus engagée en seconde manche, sur un tracé nettement plus long (trois secondes de plus). Elle a même signé le 3e temps de ce second run. Malheureusement pour elle, le mal était déjà fait. Les trois premières étaient beaucoup trop loin et la grosse chute de la Suédoise Abba Årsjö, évacuée de la piste après de longues minutes d'attente, n'a pas eu d'impact sur le classement final. L’Allemande Andrea Rothefuss a non seulement résisté, mais elle a également devancé la Française en seconde manche, pour se parer de bronze.

Marie Bochet, sur le géant des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

C’est finalement la Chinoise Mengqiu Zhang qui s’est offert le titre, son deuxième dans ces Jeux après celui acquis en Super-G. Elle a ajouté une quatrième médaille à sa collection après l’argent décroché en descente et en combiné. Elle a devancé très largement devant la Canadienne Molle Jespsen (+ 5’’83) et donc l’Allemande Andrea Rothefuss (+ 6’’79). Pas de quoi décontenancer Zhang, partie juste après pour se parer d’or. Et priver Marie Bochet du podium.

Jeux Paralympiques Nouveau titre pour la France : Montaggioni champion paralympique de Banked slalom ! IL Y A 2 HEURES