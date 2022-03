Il y a des symboles qui font plus plaisir que d’autres. Alors que les Russes (et Biélorusses) ont été interdits de participer aux Jeux Paralympiques 2022, même sous bannière neutre, c’est l’Ukraine qui est devenue ce samedi la première nation en tête du classement des médailles. Avec 7 médailles mais surtout 3 titres, elle devance la Chine (8 médailles dont 2 en or) et le Canada (3 médailles dont 1 titre). Après la première journée de compétition, la France est 5e avec deux médailles (1 en or).

L’Ukraine a pu compter sur le biathlon pour réussir une véritable razzia dans ce premier jour puisque les sept médailles ukrainiennes ont en effet été décrochées dans la discipline, avec deux breloques pour les femmes et cinq pour les hommes. Le point d’orgue aura été le fabuleux triplé réalisé sur le 6km dans la catégorie malvoyants avec le succès de Vitaliy Lukyanenko devant Oleksandr Kazik et Dmytro Suiarko. Grygorii Vovchynski dans la catégorie debout et Oksana Shyshkova chez les femmes dans la catégorie malvoyants ont également été sacrés.

Si l’Ukraine a glané toutes ses médailles en biathlon, la France en a fait de même en ski alpin. Malheureusement pour les Bleus, ce premier jour aura été moins fructueux que pour les Ukrainiens, avec tout de même deux médailles en descente : l’or décroché par Arthur Bauchet en catégorie debout et le bronze de Hyacinthe Deleplace dans la catégorie malvoyants. Si le bilan n’est pas mauvais dans la discipline, il reste un peu faible pour mieux se placer au tableau des médailles. Pour l’heure, l’équipe de France est en 7e position, loin du podium qui est l’objectif affiché. Mais il reste du temps.

