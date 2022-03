C’est ce qu’on appelle l’art du contre-pied. Celui de décevoir là où tout le monde vous attendait pour mieux surprendre quand personne n’aurait parié sur vous. C’est exactement ce que vient de réaliser Benjamin Daviet. En 24 heures, le Français est passé d’une énorme déception sur le 12,5km de biathlon (6e) dont il était tenant du titre à une superbe victoire sur le sprint de ski de fond. Auteur d’une course parfaite, en tête de bout en bout, le Tricolore a résisté aux favoris Marco Maier et Grygorii Vuvchynskiy pour s’offrir son premier titre paralympique en ski de fond. De quoi oublier toute la frustration des épreuves précédentes.

Ad

Un format horriblement long

Jeux Paralympiques Chalençon craque en finale, 15e titre paralympique pour McKeever IL Y A 3 HEURES

"Elle fait tellement plaisir cette médaille, avouait-il juste après la course au micro de France Télévisions. C’était vraiment dur après le biathlon et là, c’est juste du bonheur". Mais personne n’aurait parié qu’elle viendrait dans cette discipline, pas même Benjamin Daviet lui-même. "Aller chercher l’or sur ce format-là, c’est vraiment inattendu", admet-il. On parle d’une discipline à laquelle il n’avait même pas participé aux Jeux 2018 mais dans laquelle il avait été champion du monde en 2019. Tout de même. Un statut qu’il a rappelé course après course.

Benjamin Daviet, aux Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Deuxième des qualifications derrière l’Allemand Maier, le Français a ensuite facilement dominé sa demi-finale avant de triompher en finale. Trois courses, trois grosses performances, mais une journée interminable. "C’est un format qui est tellement difficile, c’est horriblement long, explique-t-il. Je suis debout depuis 7h ce matin et ça fait 8h que je n’ai pas mangé. C’est l’enfer". Un enfer qui l’a mené tout droit au paradis.

Mes skis, c’étaient des vraies fusées

Pourtant, jusqu’à la dernière ligne droite, Benjamin Daviet ne se voyait pas gagner. "La finale, je la sentais bien, mais pas forcément pour aller chercher la victoire, racontait-il. Au final, je vois que ça ne rentre jamais. C’est fou !" Mais comment ses adversaires auraient-ils pu le rattraper vu sa qualité de glisse dans la descente ? "Les coachs et les techniciens qui ont fait un travail de dingue toute la journée, assure-t-il. Ils ont re-testé le fartage, les structures tout le temps, jusqu’à la dernière minute et ça a marché : mes skis, c’étaient des vraies fusées ! Après, ce n’était plus qu’à nous de faire le job et j’avais tellement la rage de mes deux courses d’avant que j’ai tout déchargé en course". Et le titre était au bout.

La joie de Benjamin Daviet en passant la ligne, fêtant son titre sur le sprint, aux Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Une belle récompense pour le porte-drapeau tricolore, jamais vraiment loin du compte depuis le début de ces Jeux mais à qui il avait toujours manqué quelque chose pour monter sur le podium. Une belle récompense aussi pour tous ceux qui l’ont accompagné et, surtout, supporté, à l’instar de sa fiancée, qui était à l’arrivée. Et ça n’a pourtant pas toujours été facile, comme il l’avoue lui-même. "Ça fait plaisir de pouvoir partager ça avec elle, je lui en ai tellement fait baver pendant quatre ans pour préparer ces Jeux Paralympiques, raconte-t-il. C’est juste fou de lui offrir une récompense comme ça. Cette médaille d’or, elle est pour tous ceux que j’ai fait galérer pendant quatre ans. Et il y en a beaucoup ! Tout le staff, ma fiancée, ma famille, je vous remercie tous".

Le relais ça nous tient à cœur

Mais les Jeux Paralympiques 2022 ne sont pas encore finis et Benjamin Daviet n’en oublie pas le reste de la compétition, qu’il compte désormais aborder sans la moindre pression. "Les Jeux sont réussis, assure-t-il. J’étais venu pour faire une médaille d’or et, ça y est, elle est faite. Je vais être beaucoup plus relâché pour la suite, ça sera que du bonus et on verra bien ce que ça va donner". Notamment sur le relais 4x2,5km où les Français (il sera associé à Anthony Chalençon) sont tenants du titre. "Le relais, ça nous tient à cœur et ça va envoyer !" promet -il. On a envie de le croire.

Jeux Paralympiques Un sprint en or : Daviet champion paralympique ! IL Y A 3 HEURES