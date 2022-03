Médaillé de bronze à Sotchi, en argent à Pyeongchang, le Canada espère cette fois accrocher le titre à Pékin en hockey sur luge, malgré un début de tournoi un peu compliqué marqué par une claque face aux Etats-Unis (0-5). Mais la nation à la feuille d’érable, qualifiée pour les demi-finales, peut compter sur l’un des meilleurs gardiens du monde. A 34 ans, Dominic Larocque est au sommet de son art et rêve d’or paralympique. La conclusion parfaite d’une histoire et d’une trajectoire assez folles qui auraient pu ne jamais prendre forme.

Une jambe perdue à la guerre

Nous sommes en 2007. Le Canadien est déjà un hockeyeur valide, mais le sport et encore plus le monde paralympique sont alors bien loin de ses considérations quotidiennes. Deux ans plus tôt, il a décidé de rejoindre le 22e régiment de l’Armée Royale Canadienne avec l’ambition d’intégrer l’unité de recherche et de sauvetage de l’armée. Mais il a besoin pour cela d’effectuer quatre ans de service avant cela. Il n’en fera que la moitié.

Dominic Larocque, lors des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

En 2007 donc, alors qu’il est en service en Afghanistan, le véhicule blindé dans lequel il circule roule sur un engin explosif. Il ne meurt pas mais les dégâts sont considérables : fracture du tibia, du péroné et de la cheville. Des blessures qui poussent les médecins à l’amputer au-dessus du genou. Adieu l’armée donc mais aussi le hockey, qu’il pratiquait depuis son plus jeune âge. Mais le sport est trop important pour lui. Il se tourne alors vers l’équivalent paralympique du hockey.

J’ai toujours été fasciné par les gardiens de but

"Après ma blessure, j'ai dû trouver un nouveau sport alors j'ai choisi le hockey sur luge, racontait-il pour le site paralympique. Cela me permet de rester en bonne santé et m'aide à tirer le meilleur parti de la vie. Le sport me permet de continuer à vivre et de ne pas penser au fait qu'il me manque une jambe". Il retrouve finalement la glace en 2010 et devient rapidement un joueur de l’équipe nationale canadienne, avec laquelle il participe aux Jeux Paralympiques de Sotchi, en 2014. Évoluant en poste d’attaquant, Dominic Larocque inscrit même trois buts lors des deux premiers matchs du tournoi, au terme duquel il décroche la médaille de bronze avec le Canada. Il ne le sait pas encore mais ses trois buts paralympiques seront les derniers qu’il marquera. Du moins en tant qu’attaquant.

Après les Jeux en Russie, le Canadien prend une décision aussi radicale que surprenante : devenir gardien de but ! Une reconversion complètement improbable mais à laquelle il a finalement toujours pensé. "Depuis que je suis petit, j’ai toujours été fasciné par les gardiens de but, expliquait-il pour La Presse. Je jouais déjà en attaque quand j’étais jeune et, comme j’étais bon, mes entraîneurs ne me laissaient pas tenter ma chance dans les buts". Mais après Sotchi, le départ à la retraite d’un gardien et le renouvellement du staff de la sélection canadienne lui permettent de tenter sa chance.

Quand vous êtes gardien, il faut tenter d’être parfait

La réussite n’est pas immédiate, loin de là. Dominic Larocque passe plusieurs années comme remplaçant, voire même numéro 3, mais il patiente, attendant sa chance. Sa chance finit par intervenir en 2017, au moment des championnats du monde. Impérial tout au long de la compétition, décisif en phase finale, il est un élément clé du sacre canadien et gagne ses galons de titulaire. Il n’en bougera plus. Devenu indéboulonnable, il emmène le pays à la feuille d’érable en finale paralympique à Pyeongchang, en 2018, et fait deux nouvelles finales mondiales, toutes deux perdues.

Le gardien canadien Dominic Larocque, face à l'Américain Farmer, lors des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Il est même nommé meilleur gardien des Mondiaux en 2019. Lui qui était habitué à la pression de marquer des buts découvre celle ne pas en encaisser. "J’aime la pression qu’a le gardien de but, avouait t-il en 2018 pour le site paralympique. Si vous la comparez à celle d’un attaquant, elle est complètement différente. C’est un plus grand défi. Quand vous êtes gardien, il faut tenter d’être parfait alors qu’en tant qu’attaquant, vous pouvez rater une passe ou un tir. Dans le but, si vous faites une erreur, vous concédez un but". Une situation qui arrive plus rarement à Dominic Larocque qu’aux autres. Il faudra bien ça pour emmener le Canada vers son premier titre paralympique en hockey sur luge depuis 2006.

