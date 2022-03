De la chaude mer des Caraïbes jusqu'aux pistes enneigées de la capitale chinoise, où il dispute cette semaine le slalom géant et le slalom, Orlando Perez a un parcours singulier. "Cela faisait environ 25 ans que j'essayais de participer à des Paralympiques, raconte à l'AFP le Portoricain, spécialisé en basket-fauteuil jusqu'en 2017 avant de passer au ski alpin. Je suis super fier d'être le premier représentant de Porto Rico aux Jeux d'hiver et de mettre mon drapeau là où il n'était jamais auparavant".

Je veux être le premier d'une longue série

Territoire des Etats-Unis mais disposant d'institutions propres, Porto Rico est située à plus de 400 km au nord-ouest de la Guadeloupe, en zone tropicale. Même si l'île, contre toute attente, a une fédération de ski, il n'y neige jamais. La température annuelle moyenne est de 29 degrés en plaine et le sommet le plus élevé culmine à 1.338 mètres. Comment s'entraîner dans ces conditions ? "On doit aller à l'étranger, loin de nos familles, explique le sportif de 46 ans, qui se déplace en fauteuil roulant. Moi, je suis basé à Park City, dans l'Utah (Etats-Unis). On skie au National Ability Center. C'est l'une des plus grandes organisations pour le ski alpin et le para-ski alpin (pour personnes atteintes d'un handicap)."

Orlando Perez (Porto Rico) aux Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Ex-militaire dans l'armée des Etats-Unis (les Portoricains ont la nationalité américaine), Orlando Perez est paraplégique depuis le milieu des années 1990, conséquence d'une opération chirurgicale délicate à la moelle épinière pour retirer une tumeur. Dans son île, il est déjà une petite célébrité. "Les gens à Porto Rico sont surpris de me voir aux Jeux d'hiver et m'ont envoyé ces derniers jours beaucoup de témoignages d'affection et de messages, raconte-t-il. J'espère qu'on pourra convaincre davantage de Portoricains d'aller se former au ski aux Etats-Unis. Je veux être le premier d'une longue série."

En Grèce, actuellement, on a deux mètres (de neige) mais personne ne le sait

Même ambition pour la Grecque Eva Nikou, 21 ans et unique skieuse de son pays engagée dans le circuit de para-ski alpin et dans ces Paralympiques d'hiver; en catégorie déficience visuelle. Si le nord de la Grèce est montagneux et qu'il y neige l'hiver, s'entraîner pour le haut niveau n'y est pas aisé. "C'est vraiment difficile parce qu'on n'a pas de grandes pistes, explique t-elle à l'AFP. Et on n'a que de la vraie neige, pas de canons pour la neige artificielle, indispensable pour les compétitions. On s'entraîne surtout en Grèce. Mais on va aussi en Autriche, en été ou en octobre-novembre, pour y trouver de la neige".

La Grecque Eva Nikou et son guide Dimitrios Profentzas, lors des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Avec ses innombrables îles méditerranéennes et ses plages, peu de gens voient la Grèce comme une terre de ski. "On est allé en Norvège récemment pour une épreuve de Coupe du monde et ils avaient seulement 20 centimètres de neige, raconte Dimitrios Profentzas, le guide valide d'Eva Nikou, avec lequel elle évolue lors des courses. En Grèce, actuellement, on a deux mètres, mais personne ne le sait".

J'ai plein de retours sur Instagram

Israël participe également pour la première fois aux Jeux d'hiver avec la skieuse Sheyne Vaspi (catégorie debout). "C'est vraiment un honneur, explique la sportive de 20 ans. J'ai plein de retours sur Instagram, où j'ai pas mal d'abonnés. C'est vraiment cool" Et si Israël compte quelques montagnes élevées et des stations de ski, il est impossible de s'y entrainer. "Parfois, il ne neige pas de toute la saison", explique Vaspi, qui s'entraîne dans le Colorado (Etats-Unis).

Sheyne Vaspi (Israel), lors des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Ces trois sportifs atypiques ont connu des fortunes diverses durant les Jeux. Orlando Perez a été éliminé de sa première course après une sortie de piste, tout comme Eva Nikou, tandis que Sheyne Vaspi a terminé à une honorable 15e place en slalom géant. "On fera mieux la prochaine fois", sourit le Portoricain. L'esprit olympique dans toute sa splendeur.

