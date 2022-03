SKI ALPIN – Un titre et deux désillusions

Deuxième couronne pour le roi Bauchet

Il avait déjà été sacré sur la descente, il a remis ça en combiné . Dominateur à l'issue du Super-G, Arthur Bauchet a facilement confirmé sa domination sur le slalom pour écraser (4''22 d'avance sur son dauphin) la concurrence et s'offrir une deuxième médaille d'or personnelle dans la catégorie debout de ces Jeux de Pékin. Après avoir glané quatre médailles d'argent à Pyeongchang, le skieur de Serre-Chevalier Briançon semble parti pour une nouvelle moisson exceptionnelle. En or cette fois.

Arthur Bauchet, sur le slalom du combiné des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Bilan contrasté pour les autres Français engagés. Si Oscar Burnham a pris une belle 10e place (+ 6''84), Manoël Bourdenx pourra avoir des regrets. Excellent 5e du Super-G, il n'a pas su se lâcher sur le slalom et termine 12e (+ 8''65). De leurs côtés, Jules Segers et Jordan Broisin sont sortis.

Deleplace a craqué

Leader à l'issue du Super-G, Hyacinthe Deleplace n'aura pas tenu la pression sur le slalom du combiné de la catégorie déficients visuels. Pourtant champion du monde de la discipline en janvier à Lillehammer, le Français a tout perdu à mi-pente, avec une faute d'intérieur qui l'a complètement arrêté. Le Tricolore a bien repris le fil de sa course mais il était trop tard. Il termine à une décevante 5e place, même s'il n'assure avoir "tout donné et n'avoir aucun regret". C'est l'Italien Giacomo Bertagnolli, déjà médaillé d'or en 2018 en géant et slalom, qui a été sacré.

Une faute et Bochet a dit adieu au podium

Même scénario pour Marie Bochet, mêmes conséquences. Troisième à l'issue du Super-G, la Française avait la route toute tracée vers une nouvelle médaille paralympique dans la catégorie debout mais elle est partie à la faute sur le haut , dans la figure la plus compliquée du tracé. Obligée de remonter pour repasser une porte qu'elle avait d'abord enfourchée, la Tricolore a finalement pris la 5e place de l'épreuve, loin de la Suédoise Ebba Aarsjoe, sacrée après un slalom exceptionnel.

Marie Bochet, sur le Super-G du combiné des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Pas d'exploit pour Braz-Dagand

Très loin à l'issue du Super-G (15e à 8''01 du leader), Lou Braz-Dagand n'avait aucune chance de médaille sur le combiné dans la catégorie assis. Et sans être particulièrement bon sur le slalom (8e temps), le Français a tout de même réussi une belle remontée en profitant des très nombreux (9) abandons entre les piquets serrés. Il prend finalement la 8e place, son meilleur résultat dans ces Jeux de Pékin pour le bon moment.

SNWOBOARD – Un titre revanchard pour évacuer une énorme déception

Hernandez réussit son pari

Elle aurait pu ne jamais être aux Jeux, sa catégorie ayant été supprimée du programme olympique. Mais Cécile Hernandez s'est battue pour obtenir une dérogation et elle a bien eu raison. La voilà championne paralympique de cross , après avoir remporté toutes les manches de la phase finale. La concurrence était pourtant rude, notamment en finale ou on retrouvait la championne et la vice-championne du monde de la discipline ainsi que Brenna Huckaby, championne paralympique devant Hernandez à Pyeongchang en 2018 en SB-LL1. Mais cette fois, la reine est Française et s'appelle Cécile Hernandez, victorieuse facilement en finale après un gros départ. Elle apporte une 4e médaille, la 2e en or, au clan tricolore.

Cécile Hernandez, lors des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Montaggioni et les hommes passent à côté

Champion du monde en titre de la discipline, Maxime Montaggioni faisait partie des grands favoris du snowboard cross en catégorie SB-UL. Mais le Français, 6e des qualifications, s'est complètement raté, étant éliminé dès les quarts de finale. Longtemps à la lutte, le Marseillais de 32 ans n'a finalement pris que la 3e place à la photo-finish. Une immense déception pour celui qui avait raté Pyeongchang sur blessure. Moins attendus en catégorie SB-LL2, Laurent Vaglica et Mathias Menendez-Garcia n'ont pas fait long feu non plus, sortis eux aussi dès les quarts de finale. Triste bilan pour les snowboardeurs français.

