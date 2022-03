Toutes les médailles ne se valent pas. Celui qui vous dira le contraire est un menteur ou un robot. Et ce n'est sûrement pas Marie Bochet qui le fera. Pourtant, avec huit titres paralympiques et vingt aux Mondiaux, elle sait ce que c'est que d'accumuler les médailles, surtout quand elles sont en or. Mais ne compter pas sur elle pour dévaluer le poids et l'importance d'une médaille, et encore le contexte dans lequel elle est acquise. La voir décrocher une médaille d'argent sur le Super-G paralympique, discipline dont elle était double tenante du titre et dont laquelle elle n'avait plus perdu en grand rendez-vous international depuis 2011, n'est pourtant pas exploit. Sur le papier, on pourrait presque même croire à une déception.

Il y avait tout pour bien faire

Ce serait oublier que la Française venait de passer à côté de sa descente la veille, après avoir perdu un ski au bout de trois portes. Une situation compliquée à vivre pour la Française, y compris juste avant de s'élancer. "C'était intense tout à l'heure au départ, j'avais juste envie d'aller à la 3e porte déjà, raconte-t-elle pour FranceTélévisions. Quand je l'ai passé, je me suis dit 'Allez, c'est parti, aujourd'hui on va se régaler'. La piste est toujours très belle, le tracé est vraiment chouette, on avait les bonnes lignes à la reconnaissance, on avait de la glisse… Il y avait tout pour bien faire." Et c'est exactement ce qu'il s'est passé.

Dans le bon tempo d'entrée, sans jamais faire de faute, la Française a maitrisé la piste à Yanqing pour s'offrir sa 9e médaille aux Paralympiques, la première dans cette édition 2022. Pas vraiment le métal à laquelle elle pouvait aspirer mais, ce dimanche, il n'y avait rien à faire face à la Chinoise Mengqiu Zhang. "Je suis vraiment contente, avouait-elle. Je pense que c'était difficile d'aller chercher la Chinoise donc je suis juste heureuse d'être à ma place. Cet argent a des goûts d'or." Et l'émotion a rapidement pris le dessus.

Les gars de l'équipe avaient les larmes aux yeux pour moi

"C'est vraiment un immense soulagement, livrait-elle à FranceTélévisions dans l'aire d'arrivée. Les larmes ne sont pas loin, mais des larmes de bonheur !" Il faut dire que Marie Bochet avait vécu la veille un samedi extrêmement compliqué à la suite de son abandon sur la descente. Un évènement malheureux qui aurait pu l'abattre mais le soutien de tout le groupe France l'a aidé à passer outre ce moment difficile.

"J'ai laissé sortir tout ce qui devait sortir, racontait-elle à l'Equipe. Avec l'équipe, on vit des moments hyper forts depuis le Covid, tous ensemble. On est vraiment dans une bulle, on s'est beaucoup rapproché, on partage énormément de choses. Et les gars de l'équipe vibrent autant pour moi que moi pour eux. Quand ils sont arrivés en bas, ils avaient les larmes aux yeux pour moi. Ce sont des choses hyper importantes, parce qu'on n'a pas nos familles". Et c'est grâce à ce soutien notamment qu'elle s'est remise d'aplomb pour aborder ce Super-G de manière conquérante.

Reconnaissante envers moi-même d'avoir continué jusqu'aux Jeux

Sa déception sur la descente aurait pourtant pu être le coup de trop, elle qui est passée tout proche de prendre sa retraite. Mais non. "Hier, c'était violent, c'était dur, c'était lourd… mais c'est tellement riche d'enseignement, expliquait-elle au micro de FranceTélévisions. Et d'être capable de revenir aujourd'hui, de remonter sur les skis, de reprendre le départ et de toujours avoir la niaque, c'est un apprentissage pour la suite et je suis hyper reconnaissante envers moi-même d'avoir continué jusqu'aux Jeux, et contente d'arriver à être médaillée, huit ans après Sotchi, de pouvoir encore jouer la gagne." Et pourquoi pas la voir aller chercher l'or désormais ? Avec Marie Bochet, rien n'est impossible. Encore moins gagner.

