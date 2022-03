Nouvelle déception pour Marie Bochet. Après sa sortie de route malheureuse sur la descente samedi, la Française est de nouveau passée à côté dans la course à la médaille, cette fois lors du combiné, catégorie debout. Pourtant bien placée à l'issue du Super-G (3e), l'octuple championne paralympique (4 titres à Sotchi, 4 à Pyoengchang) est partie à la faute sur le haut du slalom, alors qu'elle prenait tous les risques. Si elle a pu repartir, Marie Bochet n'a pu faire mieux que 5e, loin, très loin (plus de 15'' !) de la nouvelle championne paralympique, la Suédoise Ebba Aarsjoe.

Elle savait pourtant ce qu'il fallait faire. Troisième à l'issue du Super-G matinal, la Française savait qu'elle aurait une médaille si elle résistait à la Canadienne Alana Ramsay, partie juste avant elle. A t-elle eu du mal à se remettre au slalom après deux jours de vitesse ? A t-elle voulu jouer le titre, quitte à tout perdre ? C'est possible. Toujours est-il que la vice-championne du monde de la discipline - c'était en janvier à Lillehammer - s'est élancée déterminée, à bloc, et même à la limite. Mais à force de jouer avec le feu, la Tricolore a fini par se brûler.

Aarsjoe seule au monde sur le slalom

A l'attaque sur les premiers piquets, assez stable jusque-là, Marie Bochet s'est fait piéger sur la figure la plus compliquée tracée sur ce slalom, une triple nécessitant précision et relâchement. Mais la Française a voulu être trop directe et a trop touché le piquet, causant un déséquilibre fatal deux portes plus tard, avec une énorme freinage et un piquet enfourché. La Tricolore est bien remontée pour repasser la porte mais le temps perdu était trop important, évidemment, pour espérer quoi que ce soit d'autre que sa 5e place finale.

Marie Bochet, aux Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Mais il n'y a pas non plus de regrets à avoir dans la course au titre, tant la Suédoise Ebba Aarsjoe semblait au-dessus du lot. Deuxième après l'épreuve de vitesse, le championne du monde en titre du slalom a fini un récital entre les piquets serrés, collant 3''76 à la Chinoise Menqgiu Zhang, leader à l'issue du Super-G. Plus que suffisant pour inverser la tendance. La prodige de 21 ans, déjà médaillée de bronze sur la descente, offre à la Suède son premier titre dans ces Jeux Paralympiques 2022.

