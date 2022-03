Il y a la Chine et le reste du monde. Avec ses 47 médailles, la Chine possède plus de médailles que l'Ukraine (25) et le Canada (21), pourtant 2e et 3e au classement des nations ! Les Chinois ont une nouvelle fois fait très mal ce vendredi en glanant pas moins de 15 médailles, dont 4 en or. Une performance exceptionnelle pour la Chine qui, rappelons-le, n'avait gagné qu'une seule médaille aux Paralympiques d'hiver avant ces Jeux 2022. Même si cela était attendu, de tels résultats étonnent.

"La Chine réédite sa performance des Paralympiques d’été 2008, en sortants des athlètes très performants qui n’étaient pas jusque-là sur les circuits internationaux, nous expliquait Pierrick Giraudeau, attaché Performance et haute-performance à la Fédération Française de Handisport. On a vécu exactement la même chose en 2008. Ce n’est donc pas une surprise qu’on ait des Chinois performants mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce niveau-là… On est dans une particularité des Paralympiques. Ce qui se passe sur ces Jeux ne pourrait jamais arriver aux JO… On ne sort pas des athlètes de très haut niveau sur les Jeux comme c’est le cas ici"

Tableau des médailles à deux journées du terme des Jeux Paralympiques de Pékin

Nation Or Argent Bronze Total de médailles 1. Chine 14 14 19 47 2. Ukraine 9 10 6 25 3. Canada 7 4 10 21 4. France 6 1 2 9 5. Etats-Unis 4 10 3 17 6. Autriche 4 3 2 9 7. Japon 4 1 2 7 8. Norvège 3 2 0 5 9. Slovaquie 3 0 1 4 10. Allemagne 2 7 4 16

La France ne gagne elle pas beaucoup de médailles mais elle en gagne des belles. Cela a encore été le cas ce vendredi avec deux médailles mais deux titres, acquis par Benjamin Daviet en biathlon et Maxime Montaggioni en snowboard. Les Bleus ont désormais gagné 9 médailles dans ces Jeux, encore loin des 20 de Pyeongchang. Mais il n'y avait eu que 7 titres en 2018, un total que l'équipe de France pourrait bien égaler à Pékin. Voire le dépasser.

