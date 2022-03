Les Jeux ne sont pas encore finis, la Chine pourrait même encore rajouter une nouvelle médaille de bronze ce samedi en hockey sur luge mais elle peut déjà commencer à célébrer sa victoire au tableau des médailles. Il n’y a mathématiquement plus aucune chance que ses adversaires la rejoignent. Avec seulement trois épreuves individuelles (plus deux relais et la finale, où il est donc potentiellement faisable de réaliser le triplé, au programme, l’Ukraine ne peut plus combler ses désormais 30 médailles de retard. Malgré ses trois triplés en biathlon réalisés pendant ces Jeux !

Ad

Il faut dire que la Chine a encore fait fort sur cet avant-dernier jour de compétition, avec pas de moins de 11 médailles glanées, et un équilibre assez comique. Si elle venait à gagner le match pour la 3e place en hockey sur luge, en début d’après-midi, la Chine aura remporté 4 médailles d’or, 4 d’argent et 4 de bronze ce samedi. Une journée qui suffit à elle seule à placer la Chine en 7e position du classement par nations. C’est dire…

Jeux Paralympiques De Porto Rico à Israël, les pays chauds s'invitent aux Jeux d'hiver IL Y A 6 MINUTES

Tableau des médailles à une journée du terme des Jeux de Pékin (en attendant le match pour la 3e place de hockey) :

Nation Or Argent Bronze Total de médailles 1. Chine 18 18 22 58 2. Ukraine 10 10 8 28 3. Canada 8 5 10 23 4. France 6 2 2 10 5. Autriche 5 4 3 12 6. Etats-Unis 4 11 3 18 7. Allemagne 4 8 7 19 8. Japon 4 1 2 7 9. Norvège 3 2 0 5 10. Slovaquie 3 0 2 5

De son côté, l’équipe de France occupe toujours la 4e place du tableau par nations et peut toujours espérer accomplir l’objectif qui lui était fixé en début de compétition, à savoir finir sur le podium pour la deuxième fois de son histoire après 2018 (les athlètes russes évoluaient sous bannière neutre). Mais elle s’en est éloignée ce samedi, malgré la belle médaille d’argent de Benjamin Daviet.

Benjamin Daviet, sur le 12,5km de ski de fond des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Mais le Canada a lui glané une médaille d’argent (Natalie Wilkie) mais surtout une médaille d’or (BrianMcKeever) en ski de fond. Avant le dernier jour de compétition, les Canadiens possèdent donc 2 titres et 5 médailles d’argent d’avance sur les Bleus. Il faudra donc gagner trois médailles d’or de plus que le Canada dimanche pour monter sur le podium par nations.

Jeux Paralympiques Bochet n’en pouvait plus : "J’avais hâte que ces Jeux se terminent" IL Y A 7 MINUTES