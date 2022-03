Il fallait être fondeur pour pouvoir gagner une médaille ce mercredi. Et, comme les autres jours, c’est encore la Chine qui s’en ait le mieux tiré avec quatre nouvelles breloques à mettre à son compteur, dont deux titres. Personne n’a fait aussi bien et, logiquement, la délégation chinoise continue de caracoler en tête du classement des nations. Avec 31 médailles, elle devance désormais le Canada, passé devant l’Ukraine grâce à un plus grand nombre de titres.

Le Canada peut notamment dire merci à sa légende Brian McKeever, vainqueur ce mercredi de sa 15e médaille d’or aux Jeux Paralympiques, sa deuxième déjà à Pékin. Pour la deuxième fois depuis le début de la compétition, l’Ukraine n’a elle trusté aucun titre dans ce 5e jour, malgré les médailles récoltées par ses deux stars, Oksana Shyshkova (argent) et Grygorii Vovchynskyi (bronze).

Le tableau des médailles des Jeux Paralympiques de Pékin à l'issue de la 5e journée :

Nation Or Argent Bronze Total de médailles 1. Chine 10 9 12 31 2. Canada 7 2 7 16 3. Ukraine 6 8 5 19 4. France 4 1 1 6 5. Japon 3 1 2 6 6. Slovaquie 3 0 0 3 7. Etats-Unis 2 8 3 13 8. Allemagne 2 7 4 13 9. Autriche 2 3 1 6 10. Norvège 2 2 0 4

De son côté, l’équipe France a glané un 4e titre et donc une 6e médaille dans ces Jeux et remonte à la quatrième place du classement par nations. La médaille d’or décrochée par Benjamin Daviet en ski de fond permet aux Bleus de désormais devancer le Japon. Mais la France possède encore deux médailles d’or de retard sur l’Ukraine, 3e et qui possède également bien plus de médailles d’argent (7 contre 1) et bronze (5 contre 1).

