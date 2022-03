Il était évident que Marie Bochet avait vouloir réagir. Une championne de sa trempe, octuple championne paralympique, ne pouvait pas laisser passer ça. Contrainte à l’abandon samedi sur la descente, la faute à un ski qui s’est détaché dès les premières secondes, la Française s’est parfaitement reprise en décrochant 24 heures plus tard sa première médaille dans ses Paralympiques de Pékin, l’argent sur le Super-G. Et qu’importe qu’elle fût la double tenante du titre. L’important était ailleurs.

Voir la fille aux quatre titres paralympiques, que ce soit à Sotchi ou à Pyeongchang, prendre la 2e place d’un Super-G n’a rien de surprenant. Encore moins d’un exploit. Mais le réussir 24 heures seulement après avoir vécu une immense déception sur la descente en est un petit. Car la Française était attendue au tournant, elle qui faisait figure de grande favorite une nouvelle fois. Et elle en était d’ailleurs bien consciente. "Il fallait que je rebondisse après hier, j'avais un peu de pression", avouait-elle. Mais ça ne s’est pas vu les skis.

Cette médaille a un petit goût d’or

Très calme, posée, Marie Bochet a livré une superbe prestation à Yanqing, avec des lignes agressives et une trajectoire très juste tout au long du tracé. Malgré cela, cela n’a pas suffi à s’offrir un nouveau titre paralympique. La Française a dû se contenter de la 2e place, loin (+ 1’’43) de la Chinoise Mangqiu Zhang. "Cette médaille d’argent a un petit goût d'or, réagissait la Tricolore après la course. La Chinoise était difficile à aller chercher". Même impossible ce dimanche.

La Française va donc découvrir un nouveau métal aux Jeux Paralympiques, elle qui n’avait jamais gagné que l’or jusqu’ici. Et ce n’est que la cinquième fois de sa carrière qu’elle se pare d’argent, la première en-dehors des Mondiaux. La dernière fois qu’elle s’était inclinée en Super-G dans un grand rendez-vous, elle avait également décroché l’argent : c’était aux Mondiaux 2011. Il y a une éternité. Onze ans plus tard, elle rêve d’or paralympique. Et il y reste encore le géant, le slalom et le combiné pour compléter sa collection et alourdir le bilan de la délégation française, qui compte désormais 3 médailles à Pékin. Grâce à sa chef de file. Comme souvent.

